Par distraction, il écrase mortellement une septuagénaire à Fosses-la-Ville

Ce jour-là, même si l’on est en pleine saison estivale, il pleut des cordes. Le conducteur d’une Hyundai sort du parking des établissements Mazuin et jette un œil à l’arrière pour vérifier si son petit garçon est bien attaché. À ce moment-là, la septuagénaire passe sur le trottoir faisant la jonction entre le parking et la voie publique mais il ne la voit pas et l’écrase.

"Cette route, je la connais bien. Au moment de sortir du parking, je regarde à droite et il n’y a rien. Je regarde à gauche et il n’y a rien non plus. Je ne vois pas la dame qui arrive par la droite", s’est-il remémoré mercredi devant le tribunal de police. Dans ce genre de cas, tout se joue en quelques secondes. "Pour expliquer les faits, soit Monsieur relâche un peu le frein de sa voiture automatique et elle avance, soit Madame se trouve dans l’angle mort . Il est 18h06 et il fait donc encore clair mais il y a de l’orage et il pleut énormément", indique le substitut du procureur du roi, Serge Mottiaux, qui retient l’homicide involontaire dans ses réquisitions.

Un profil irréprochable

Le quadragénaire poursuit: "Je sens que je touche quelque chose mais j’ignore ce que c’est, alors je recule." La septuagénaire est donc accidentellement écrasée à deux reprises. Une dame est témoin de toute la scène et avertit les secours. Jeannine C. est dans un état critique lorsqu’elle est transportée à l’hôpital et décédera quelques jours plus tard.

La témoin est formelle: le conducteur roulait au pas. Pas de vitesse excessive, pas d’alcool ou de drogue au volant ni de délit de fuite. Le père de famille ne s’est en outre jamais fait connaître de la justice. Alors que certains prévenus cumulent parfois les préventions, il a un profil irréprochable. "Pas de quoi s’acharner", selon le juge du tribunal.

Le conducteur vit avec ce drame sur la conscience depuis plus d’un an. "Je ne savais même pas qu’elle était morte. C’est la police qui est venue me le dire quelques jours plus tard chez moi alors que j’étais avec des amis", se souvient-il. Encore traumatisé d’être à l’origine du décès de quelqu’un, il a entrepris une thérapie auprès d’un psychologue. "Vous êtes vous-même victime de votre propre distraction", lui a adressé le juge, bien désolé pour lui. "Les policiers m’ont dit à l’époque que ça peut arriver à tout le monde", a ajouté l’intéressé.

La clémence sollicitée

Pour Me Thomas Cloet, conseil du prévenu, il y a des accidents de la route qui s’apparentent presque à un meurtre et d’autres qui sont proches de la fatalité. C’est de ce dernier cas dont il est question dans ce dossier, selon l’avocat qui évoque "une erreur malheureuse aux conséquences tragiques". Il sollicite la suspension simple du prononcé de la condamnation à titre principal. "Pas la suspension probatoire, indique-t-il. Car il n’y a pas de problématique comme la vitesse excessive ou l’alcool, qui nécessiterait une formation ou un suivi."

À titre subsidiaire, il demande "l’application la plus modérée possible de la loi pénale ". Si le juge inflige une déchéance du permis de conduire, il souhaite que celle-ci soit uniquement d’application durant les week-ends. Il insiste sur le fait que son client n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il a un emploi stable d’employé de banque et qu’il est totalement intégré dans la société.

De son côté, le substitut réclame 400 € d’amende, une déchéance du droit de conduire de trois mois et l’obligation de repasser les quatre examens du permis de conduire. Le minimum lors d’un homicide involontaire dû à un accident de roulage. "Je laisse l’éventuel sursis à l’appréciation du tribunal, a-t-il déclaré. Je laisse aussi à l’appréciation du tribunal la mesure de faveur qui a été sollicitée par la défense."

"C’est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre le restant de mes jours", a conclu le quadragénaire. Une peine que le juge considérera peut-être déjà bien assez lourde lorsqu’il rendra son jugement le 21 décembre prochain.