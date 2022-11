Pour faire comprendre l’idée de ce nouveau plan d’aménagement forestier communal, l’échevine de l’Environnement et de la Nature, Charlotte Mouget, a pris l’exemple du bois situé à l’arrière de la maison des jeunes de Plomcot et qui longe le terrain de football. "Cette partie de bois sera classée en zone de conservation au sein du futur plan d’aménagement forestier communal comme 91 autres hectares. Ce qui signifie que nous décidons de préserver ce lieu où on retrouve, par exemple, des chauves-souris, des rapaces et certains types de plantes. Il sera, à l’avenir, interdit d’abattre ou de tailler des arbres. En d’autres termes, nous laissons la nature reprendre ses droits sauf si des arbres menacent la sécurité des citoyens." Pour la seconde zone, récréative, il est question d’entretenir, sécuriser et baliser des chemins mais aussi de réserver des zones pour l’accueil du public. "C’est le cas du bois de la citadelle de Namur ou encore celui du Piroy."

Dernière zone: celle de la production. L’idée, est par exemple, de maintenir les populations de grand gibier sous contrôle pour préserver l’équilibre forêt-gibier. "L’idée est de gérer les forêts de manière durable. C’est-à-dire qu’on privilégie la régénération naturelle plutôt que la plantation en ligne. On vise également la protection des sols et on limite le gyrobroyage."

Un guide pour les 32 prochaines années

L’objectif de ce plan, qui a été approuvé à l’unanimité au dernier conseil communal, c’est de fixer les grandes orientations pour une gestion durable des forêts communales en attribuant différentes fonctions aux parcelles forestières. "Ce plan servira de guide pour les 32 prochaines années", ajoute l’échevine de l’Environnement.

Pour que ce plan soit mis en œuvre, la Ville passera par l’étape de l’enquête publique. Elle sera lancée dans le courant du mois de janvier. "C’est une obligation de la Région wallonne car il y a, en quelque sorte, des incidences sur l’environnement." Certains riverains pourraient se faire entendre dans la mesure où, si un bois passe en zone de conservation, la Ville de Namur ne taillera plus aucun arbre de cette passerelle. "Certains pourraient craindre que les arbres leur masquent la vue dans quelques années. Nous avons déjà reçu des plaintes de riverains à ce sujet. Ils rouspétaient car les arbres cachaient la sur Namur… Mais je préfère rester positive: cette enquête publique, c’est aussi l’occasion de montrer et de faire connaître à tous les Namurois l’étendue de nos bois communaux."