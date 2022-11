À Beauraing, un plan forestier pour 36 ans

Il s’agit de prendre les meilleures décisions pour le futur.

Que retenir du contenu du plan imaginé pour la forêt de Beauraing ? Parmi les grands changements, il y a une réflexion profonde menée à propos du résineux. À basse altitude, celui-ci n’a plus guère d’avenir. Souffrant de la sécheresse et de l’augmentation des températures, sa situation doit être repensée. En forêt beaurinoise, il représente 13%. S’il continuera à être planté pour répondre à des demandes, il y aura davantage de douglas et de mélèzes plantés. Ces essences poussent plus vite.

Autre sujet d’importance, le chêne et sa régénération. Après plusieurs années de galère, le chêne retrouve son lustre d’antan. Lors d’une vente récente à Beauraing, il a atteint des prix assez impressionnants. Cette essence a une place de choix dans le plan imaginé.

Ce dernier se projette pour les 36 années qui viennent. On l’assortit de différents objectifs qui pourraient être revus suivant l’évolution de la situation.

La forêt va rapporter davantage

Sur le plan financier, les bénéfices de l’exploitation forestière pour les prochaines décennies devraient augmenter de manière significative. Actuellement pour Beauraing, la recette avoisine les 500 000€ par année. Elle pourrait atteindre les 680 000€. Pour atteindre ce cap, il faut naturellement que des dépenses soient consenties. On parle de 135 000 € d’investissement en forêt par année.

Plus pratiquement et pour les personnes qui se chauffent au bois, le responsable du Département Nature et Forêt a évoqué les ventes aux particuliers. Ici, on n’est pas dans une projection pour une durée de 36 ans, mais cela concerne un futur très proche. Elles se tiendront le samedi 10 décembre. Pour répondre à la demande de la population, du côté du responsable de la forêt, on indique que le nombre de parts de bois a été adapté. Sage conseil donné: ne pas surenchérir et rester raisonnable pour ne pas faire flamber les prix.