On a mangé au « Pré de chez vous » : voici ce qu’on en a pensé

Un parfum de sous-bois d’automne

Marie et Simon optent pour un cinq services, en se séparant sur les entrées pour se retrouver sur le gibier, le fromage et le dessert. Ils vont vite s’apercevoir que Julien Malaisse casse le côté protocolaire du service. Il vient lui-même saucer les plats, à la rencontre du client auquel il annonce, commente et donne même ses recettes. Il invite parfois les enfants à venir dresser eux-mêmes leurs assiettes.

La langoustine en tartare, avec un bavarois à l’avocat et un sorbet au céleri, est relevée d’une huile de sapin dans laquelle ont macéré des branches de douglas. La truite saumonée est cuite au kamado, un barbecue japonais monté sur un chariot qui vient jusqu’à la table (lire plus bas). Les cubes de foie gras sont passés dans une poudre de champignons, présentés sur un toast de pain de maïs et accompagnés de cèpes et de quelques pop-corn pour le fun. La Saint-Jacques se cache dans un feuilleté au chou, avec de la truffe et un beurre d’algues. La biche est servie en deux préparations: le filet avec du butternut et un millefeuille de pommes de terre et panais, le civet sous une émulsion de lait infusé aux écorces qui lui apportent un parfum de sous-bois d’automne. Avec les fromages sélectionnés par Maitre Corbeau, qui a sa boutique 300 mètres plus haut dans la rue, on boit ici un vin de pissenlits créé par Marie Laruelle, à Villers-le-Bouillet. Le dessert a la fraîcheur des agrumes: kumquats confit, zestes d’orange colorés au chalumeau, sorbet d’orange sanguine et vinaigrette de mandarine, avec une mousseline au chocolat blanc.

Chauffée comme un showroom

Pré de chez vous tourne autour d’une cuisine impressionnante qui s’ouvre très largement sur une salle sobre et lumineuse, en noir et blanc, dans un aménagement contemporain entre châssis métalliques et dalles de béton. À ce super- équipement, s’ajoute une collection de poêles au gaz pour chauffer toute la maison. Celle-ci sera bientôt officiellement, en plus du restaurant et de ses deux chambres d’hôtes, le showroom d’une société créatrice d’intérieurs.

Pré de chez vous, chaussée de Louvain, 380, à Bouge. A midi: 30 et 45€. Le soir: 55 et 76€. Fermé samedi et dimanche, 0479/ 064914