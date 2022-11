Naninne: un repreneur pour la boucherie Hubert

Mais de boudin, il n’en est jamais question sur le plan de l’humeur. Carine avec sa bonne humeur à toute épreuve est la vitrine de ce repère de gourmets, tandis que Benoît avec sa bonhomie naturelle en est le personnage. Mais au 18 décembre, le couple rangera les couteaux pour la dernière fois, afin de se consacrer à une vie de retraités, assumée. "Les clients ne se rendent pas toujours compte de ce que c’est de tenir une boucherie, de tout ce que cela implique comme charge de travail. On y a passé la majeure partie de notre vie. On a désormais envie de faire d’autre chose" raconte Carine.

Le couple de Naninnois a repris la boucherie de la rue de la gare il y a 36 ans, après six ans de gestion commune d’une boucherie à Vedrin. "On s’est mariés et un mois après on travaillait ensemble, détaille Benoît, on travaillait pour un groupe, EPC, qui avait plusieurs boucheries dont celles de Vedrin et Naninne. Celle-ci n’allait pas bien, on leur a proposé de la reprendre."

Troisième boucherie pour la Maison de Coster

En près de 40 ans dans la viande, ils ont vu leur métier changer. Les rognons, le foie, les pieds de porc sont devenus des saveurs marginales. Seuls quelques clients, plus âgés, sont encore amateurs. Autre tendance, les supermarchés ont contraint les boucheries à aiguiser et diversifier leur rayon traiteur. "Jamais il y a 40 ans, on aurait imaginé cuisiner et vendre de la blanquette de veau" souligne Benoît.

Si la boucherie est aussi connue pour ses bonnes boulettes, elle assure ne pas en avoir fait une sur le choix du repreneur. Dominique et Yannick de Coster, père et fils, sont déjà présents sur la place namuroise. "Via nos cartes de fidélité, on sait qu’on a des clients de ce coin-ci qui viennent parfois chez nous" raconte Dominique de Coster. Les futurs patrons, établis à Malonne et Bois-de-Villers, ne veulent pas tout révolutionner à Naninne. Dans un premier temps, seuls les ateliers et l’enseigne de la boucherie seront remaniés. "Nous misons sur la continuité" assure le repreneur. La maison de Coster espère connaître à Naninne le même succès qu’à Malonne, où elle a dopé les ventes en peu de temps. Pour y parvenir, six emplois seront dédiés à la seule boucherie naninnoise. Ouverture prévue début janvier.