La magie de Noël s’empare de Namur jusqu’en janvier

Il reste important de mettre des étoiles dans les yeux des gens, surtout en cette période difficile

La semaine dernière, en conférence de presse, Anne Barzin (MR), l’échevine namuroise des Fêtes, ne cachait d’ailleurs pas sa joie de renouer avec une édition exempte de toute mesure liée à la crise sanitaire. Néanmoins, une crise chasse l’autre. Cette année, c’est bien la crise énergétique qui tiendra le rôle d’invité surprise. Ainsi, quelques aménagements particuliers sont prévus. Mais la crise ne devrait pas gâcher la fête.

"Il reste important de mettre des étoiles dans les yeux des gens, surtout en cette période difficile", a souligné la libérale. Changement notable: la traditionnelle patinoire couverte de 350 mètres carrés cédera sa place à une piste de roller de même taille, mais bien plus sobre énergétiquement. Cette dernière sera toujours installée sur la place de l’Ange, entre le 25 novembre et le 8 janvier.

Autre changement annoncé par David Rossomme, de l’ASBL Village et Tradition, en charge de l’organisation du marché de Noël: une diminution de nombre d’illuminations sur les lieux. D’avantages de statues en résine seront toutefois présentes pour conserver le caractère magique de l’événement. Le village de Noël (du 25/11 au 31/12) comptera une soixantaine de chalets sur la place d’Armes et une dizaine sur la place de l’Ange. Ces derniers proposeront des produits de bouche et des articles cadeaux, sans oublier le chaleureux Repère des Rennes.

Nombreuses animations

Tout au long de cette période cruciale pour l’activité du secteur touristique, de l’horeca et des commerces, de nombreuses activités seront proposées en rue. Ces animations seront tantôt foraines, avec la présence de manèges entre le 9 décembre et le 8 janvier, tantôt folkloriques, avec les déambulations des Échasseurs namurois et des Quarante Molons les samedis et dimanche 10, 11, 17 et 18 décembre. Les touristes, eux, seront sans doute nombreux à venir découvrir le parcours artistique lumineux. On notera également que l’Office du tourisme organise des visites thématiques "Lumière sur la ville", les 3 et 10 décembre, et "Temps de Noël et de traditions", les 11 et 18 décembre.

Enfin, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la Confluence le 31 décembre.

Les commerces à la fête

"N’oubliez pas les commerces", a tenu à souligner Stéphanie Scailquin, l’échevine compétente. Afin de rendre les emplettes plus agréables, le centre-ville sera d’ailleurs rendu piéton entre le 25 novembre et le 8 janvier.

On notera que l’association des commerçants a collaboré avec l’ASBL Namur Centre-Ville afin de participer à la fête. Citons notamment "La liste des cadeaux" qui verra chaque jour un commerçant mis à l’honneur proposer une remise spécifique dans son commerce ou encore "Le Calendrier de l’Avent." Chaque jour, entre le 1er et le 24 décembre, une photo de Rudolph, le plus célèbre renne du père Noël, sera publiée sur les réseaux sociaux. Les personnes qui découvriront dans quel commerce il se cache participeront à une tombola avec cadeau à la clé.

Côté pratique, rappelons que l’Action Parking reste d’actualité jusqu’au 31 décembre. Un stationnement de minimum 3 heures dans les parkings du Centre, Beffroi, Gifar et Confluence donnent droit à un ticket de deux heures de parking gratuit ou un chèque Namur Shopping de 5 € valable dans les commerces participants.