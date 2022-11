Jubilé d’un édile au long cours, Albert Maniquet

Dimanche, ils devaient être deux couples épravois à célébrer, à la villa St-Martinleurs, cinquante ans de mariage. Il n’y avait qu’un couple présent à la cérémonie officielle présidée par les autorités communales. Celui d’Albert Maniquet et son épouse, Denise Gillet. Le monde politique communal était bien représenté après la messe à laquelle avaient participé les jubilaires. Ils venaient saluer et féliciter l’ancien échevin et conseiller que fut Albert Maniquet qui a quitté l’assemblée communale, il y a quelques mois. La carrière politique de celui qui s’est marié le 14 juillet 1972 et est père de quatre enfants fut évoquée par le bourgmestre qui y ajouta la carrière professionnelle de l’ingénieur, pendant 40 ans aux Ets Lhoist de Jemelle et de Merlemont-Villers-le-Gambon. L’épouse ayant aussi une carrière professionnelle bien remplie, dans le secteur bancaire. Aujourd’hui, le couple est toujours très actif, comme bénévole, au service de la Croix-Rouge pour Albert et au festival international du rire, pour les jubilaires.