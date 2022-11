Future maison communale de Somme-Leuze: la saga sans fin

Deux conseillers de la minorité ont tenu le crachoir et critiqué, pendant près d’une demi-heure, le coût de la future maison communale. Le leur ne coïncide pas avec celui estimé par le collège. Christian Meunier (Autrement) est remonté dans le temps. À 2009, quand le bourgmestre d’alors Willy Borsus parlait déjà de la future maison communale dans les bâtiments, aujourd’hui propriété communale, de l’ancienne ferme Laboulle. Nous sommes 13 ans plus tard. Un auteur de projet vient d’être désigné, qui situe le début des travaux en 2025. Tant Willy Borsus que son fils et les autres membres du collège actuel ou encore les conseillers de la majorité ont toujours dit qu’on construirait cette maison communale si on avait l’argent pour le faire. Il semble bien que la Commune n’a pas la somme suffisante. Une preuve, c’est qu’elle a demandé au conseil de ce lundi soir, d’approuver un appel à projets. La minorité a refusé d’approuver cet appel qui s’intitule Tiers-Lieux ruraux, destiné à l’amélioration des services dans les territoires ruraux. En plein dans le mille ! Une aubaine !

La réponse à l’appel à projets se trouve dans une brique de 30 pages envoyée à la Région. Sans réponse à ce jour. En cas d’acceptation, cela apporterait une somme supplémentaire de 804 000 €. De quoi investir dans le culturel et dans du mobilier.

"J’ai fait le compte, dit Christian Meunier et je vois qu’il faudra plus de 7 millions d’euros, aujourd’hui, au lieu de 5". L’échevin des travaux Thibault Vanderwaeren estime, lui, qu’avec 5 millions, il y a moyen de faire quelque chose, sinon, on devra faire des choix, dit-il.

L’échevin des finances, Alexandre Borsus est d’accord avec lui. Mais tous les deux ne sont pas convaincus des propos du conseiller de la minorité. Ses métrés et ceux du collège ne sont pas les mêmes. On attendra ceux de l’architecte. On ne va pas laisser un chancre au milieu du village, on en est convaincu.

Une prime pour une citerne à eau de pluie

On n’a pas fait que discuter à ce conseil, on a été plus d’une fois unanime. Ainsi pour la prime de 350 € à l’installation d’une citerne à eau de pluie d’une capacité de 5 000 litres minimum.

Il faudra, néanmoins, montrer la facture d’acquisition, la preuve du paiement et c’est le service communal qui réalisera la jonction.

Quant à l’échevin Borsus, il a été désigné par ses pairs comme délégué communal, auprès d’Ethias, dans le cadre du deuxième pilier de pension du personnel contractuel.

À Sinsin, on va, notamment, aménager un accès sécurisé parallèle à la N4, afin d’allonger le parking du club de foot riverain de cet axe et de manière à ne pas déranger les voisins du club.