Dinant: déménagement d'un supermarché et arrivée d'un Mac Do

Autorisation également du collège communal pour démolir une habitation et ses annexes. Ici viendra le futur Carrefour Market, cela ne changera rien en matière d’offre commerciale, puisqu’il s’agit d’un transfert. Vraisemblablement pour plus de visibilité et de modernité, et en dehors du zoning commercial du Tienne de l’Europe, de plus en plus en difficultés, vu le nombre de commerces fermés (lire par ailleurs). À son entrée, Carrefour Market en est le moteur. Il faudra parler au passé, une fois le projet de relocalisation réalisé. Cela laisse de la marge temporelle.

Un candidat pour le futur ex-Carrefour

L’actuel supermarché du Tienne de l’Europe intéresse un entrepreneur de la région qui veut pour l’instant rester discret, car les tractations sont en cours. Mais il nous le confirme, il entre dans ses intentions de s’installer à Dinant, et de quitter ses actuels locaux situés dans une commune voisine. Il en veut de plus adaptés à ses activités, par ailleurs en croissance. Sans en dévoiler davantage, précisons que le candidat à l’installation au numéro 1 du Tienne de l’Europe est actif dans la distribution d’équipements spécialisés. Si les négociations aboutissent, le zoning commercial ne sera pas amputé d’une cellule supplémentaire, et pas n’importe laquelle, vu son ampleur et sa fréquentation actuelle.

Un argument de plus pour accorder le permis. Ce dernier comprend également le projet d’installation d’un Mac Donald’s dans la partie la plus proche de la rue Saint-Jacques, avec un drive-in. Ce sera le premier fast-food d’une grande chaîne à Dinant, où il n’y en a jamais eu.