Chez Bolt utiliser une trottinette à deux, c’est bientôt terminé: une nouvelle technologie testée à Namur

Outre ce renforcement de la législation, l’opérateur Bolt a décidé d’agir à son échelle. En effet, ce dernier, implanté dans plus de 230 villes à travers 50 pays européens, vient d’annoncer l’arrivée d’un système de prévention de la conduite en tandem sur ses machines. Ce dispositif repose sur une analyse de l’accélération et la détection de changements de masse soudain, grâce à l’accéléromètre intégré de la trottinette Bolt 4.

Sensibilisation

Lorsque l’une d’elles est utilisée simultanément par deux personnes, l’utilisateur reçoit une notification sur son Smartphone. Dans l’application, Bolt le sensibilise alors aux dangers de la conduite en tandem. C’est du moins l’option prise durant la phase de test qui est en cours à Namur. Elle durera quelques mois. À terme, si la fonctionnalité fait ses preuves, le véhicule pourrait être tout simplement bloqué. L’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet à Bolt pour cette fonctionnalité, indique l’entreprise. Si le brevet est accordé, il sera valable en Belgique.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Bolt introduit un dispositif visant à sécuriser l’usage de ses trottinettes. Plus tôt cette année, l’entreprise a également lancé un test de réaction cognitive, qui vise à prévenir la conduite en état d’ébriété. Toutes ces fonctionnalités ont été conçues en interne par les ingénieurs de Bolt.

"Nous sommes plus qu’un fournisseur de micromobilité. Nous voulons être un partenaire pour les villes et les communautés belges. C’est pour cela que nous avons décidé d’agir sur les défis de sécurité dans le secteur des trottinettes, comme la conduite en tandem et la conduite en état d’ébriété, commente Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility chez Bolt Belgium. Les ateliers de mobilité partagée en Wallonie étaient le moment idéal pour montrer l’importance de la sécurité pour nos utilisateurs. En outre, le fait d’être pris en considération pour un brevet sur notre système de prévention de la conduite en tandem est un signe clair que nous sommes sur la bonne voie. Cela montre également que nous sommes à la pointe des efforts de notre secteur pour rendre les trottinettes plus sûres."