Belgique-Canada: le prono de Pépette, la tortue de Vedrin (Vidéo)

Tripler son poids en un an et demi est plutôt à proscrire quand on est sportif de haut niveau. Chez les jeunes tortues, par contre, cela témoigne d’une excellente santé et d’une courbe de croissance normale. Ainsi, Pépette, la plus célèbre carapace du Namurois, a bien grossi depuis l’été 2021. L’animal affichait quelque 150 grammes sur la balance lors du dernier Euro au cours duquel il a pronostiqué les matches des Diables Rouges. Il a depuis pris 500 grammes et a surtout acquis l’expérience des grandes compétitions. Le voilà donc prêt à remettre le couvert à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar. "Il mange désormais des feuilles de radis, des morceaux de clémentines et de tomates. Et pour la première fois, on a pu le faire gambader dans le jardin", indiquent Claudine et Claude, ses sympathiques propriétaires.