Andenne dévoile son plan pour faire des économies d'énergie

Le premier objectif prévoit d’établir un cadastre énergétique des bâtiments communaux. Sur base de celui-ci, le bâti existant sera rénové et les systèmes qui équipent ces bâtiments (chaudière, éclairage, etc) seront revus. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur certains d’entre eux. Il vise aussi à limiter la consommation pour l’entretien des espaces verts, ce qui passe par la verdurisation des cimetières.

Pour atteindre l’objectif numéro 2, un monitoring des consommations dans les différents bâtiments sera établi et le fonctionnement des équipements sera adapté à leur utilisation réelle. "Je pense par exemple aux salles des fêtes qui restent chauffées du vendredi fin de journée au lundi matin alors que cela pourrait être activé à distance juste pour les heures où elles sont occupées", note Fabrice Humblet.

La Ville va également s’atteler à équiper ses systèmes de chauffage d’une gestion centralisée. "On pense à remplacer des thermostats par des capteurs de températures. Ainsi, on ne saura plus modifier de façon sauvage les températures. Même chose pour les vannes thermostatiques des radiateurs, poursuit-il. On travaillera aussi sur l’éclairage public sous forme de timers ou autre pour régler l’utilisation."

Trop tard ?

Le troisième objectif implique chaque agent communal qui est invité à s’habiller plus chaudement pour venir travailler afin de supporter une température intérieure plus fraîche. Pour remplir le quatrième but visé, plusieurs pistes ont été envisagées comme la diminution de la présence de personnel dans les locaux communaux. "On envisage peut-être de systématiser la fermeture de certains services de manière complète lors de ponts. Ça ferait ainsi 4 jours sans chauffage du tout par exemple. C’est en réflexion aussi pour la période entre Noël et Nouvel An, ajoute Fabrice Humblet. D’autres modes de fonctionnement peuvent favoriser les économies d’énergie: l’extinction complète de tous les photocopieurs, imprimantes et ordinateurs non indispensables en dehors des heures de travail. Le déplacement du personnel communal peut aussi être rationalisé, rendu moins chaotique, en le planifiant mieux." Les signatures électroniques seront privilégiées aux signatures papier. Le PCSE devrait être mis en œuvre dès le début 2023. "Le document est évolutif. Certaines actions pourraient disparaître au profit d’autres, plus intéressantes."

Étienne Sermon (AD&N) estime que ce plan arrive un peu tard. "En tout début de législature, vous aviez annoncé ce plan… On espère qu’il portera ses fruits le plus vite possible."

"On n’a pas les moyens de réaliser tout ce qui a été imaginé pour réduire la note énergétique en un an. Cela s’étalera sur 5 à 6 ans. a prévenu le bourgmestre Claude Eerdekens. Ces travaux vont nécessiter de nombreux marchés publics, que ça soit pour l’isolation, la production d’énergie, etc. C’est beaucoup plus compliqué dans les bâtiments existants que dans les nouveaux." Il suggère qu’un point soit fait chaque année, lors de l’approbation du budget, sur l’état d’avancement et ce qui sera programmé l’année d’après.