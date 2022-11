Quartier des casernes à Namur: les logements ne se vendent pas mais les prix s’envolent

Et pourtant, c’est dans un tel contexte que le conseil communal a octroyé, mardi soir, la possibilité à Thomas & Piron d’augmenter le prix de vente des logements aux particuliers. Une majoration qui peut aller jusqu’à 20% du prix initial.

Pénurie des matériaux et hausse des salaires

La décision fait suite à un courrier adressé au collège le mois dernier et dans lequel l’entreprise évoque ses difficultés. Il y est stipulé que le projet est confronté à l’explosion des prix de construction liée à une augmentation importante des prix des matériaux et des coûts salariaux. Une situation qui met en péril la santé financière du groupe.

"Nous devons prendre en considération les diverses augmentations auxquelles nous devons faire face. “Nous”, ce n’est pas seulement le collège, c’est tout le monde, justifie Charlotte Mouget. Il y a une répercussion qui doit s’opérer sur les prix de vente, comme le prévoyait le cahier des charges. Théoriquement, on pourrait augmenter jusqu’à 37%. La proposition qui est faite ici est de ne pas aller au-delà de 20%, en tout cas pour l’année 2023." Dans le cas où un compromis de vente a été signé avant le 15 novembre, date de la décision du conseil communal, le montant ne sera pas révisé.

Dans l’opposition, le constat est unanime: Thomas & Piron et la majorité namuroise ont failli à concrétiser leurs ambitions de départ. "L’objectif principal du projet était de favoriser les primo acquéreurs. Il y en avait déjà très peu, il y en aura encore moins", a déclaré Julien Lemoine (DéFI). Et ce dernier d’ajouter qu’il voit mal Thomas & Piron pratiquer des prix en deçà du maximum octroyé.

Même son de cloche au parti socialiste. "Le cahier des charges n’a pas été maîtrisé. On se retrouve avec un objectif qui est raté avec des prix qui s’envolent et une absence de mixité dans ce quartier. C’est un échec total", a déploré Fabian Martin.

Sur le site Web du quartier Novia, les prix oscillent entre 225 000 € pour un studio et 721 000 € pour un appartement 3 chambres de 129 m2 situé au sixième étage. Frais compris.

Six investisseurs parmi les acheteurs

Un mécanisme destiné à favoriser les primo acquéreurs a pourtant été instauré dans le cahier des charges, a rappelé l’échevine écologiste. Ainsi, des tarifs plus élevés s’appliquent lorsque l’on est déjà propriétaire d’un bien ou que l’on désire acheter plus d’un logement. "Jusqu’ici, six achats ont été effectués par des entreprises", a déclaré Charlotte Mouget. Dans le débat, l’échevine a bénéficié du soutien de son prédécesseur, Arnaud Gavroy. Ce dernier était à la manœuvre lorsque le dossier a été initié. "On en reparlera dans deux ans quand tout sera habité, que tout fonctionnera et que tout sera ouvert", a-t-il conclu.