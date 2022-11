Les arbres, ça branche les Éghezéens

Pour entamer joliment la semaine de l’arbre, c’est une expo un peu "retour aux racines" qui est proposée à la maison communale d’Éghezée jusqu’au 3 décembre.

Le point de départ de cette réalisation menée par le service du patrimoine culturel de la Province: la découverte d’un vieil album photos avec les clichés de 116 arbres remarquables pris en 1900. Il n’y a plus aujourd’hui que quarante "survivants".

Enraciner le respect des arbres

"Remarquables, classés ou simplement beaux… On veut avant tout veiller à mettre en avant les arbres qui ont le plus en plus la cote auprès de nos concitoyens", insiste Véronique Hance. Et ceci par le biais d’actions ponctuelles ou plus durables. Ainsi, samedi, le parc du château de Frocourt, domaine privé, était exceptionnellement ouvert pour permettre d’admirer la douzaine de feuillus remarquables que compte ce site magnifique. "Mais on peut aussi imaginer de sortir une nouvelle carte ou un nouveau balisage pour une rando à pied ou un parcours à vélo qui emmènerait les visiteurs du Gros Chêne de Liernu à l’arbre de la Liberté de Waret, en découvrant au passage les plus beaux arbres de notre territoire."

Un peu comme ailleurs à travers la province, une distribution de plants sera également organisée samedi prochain, lors de la journée du développement durable.

Un autre rendez-vous est fixé le 30 novembre, à 19 h 30, avec une conférence sur la protection des arbres remarquables donnée par Paul Gourgue, spécialiste qui sait comment s’y prendre pour chouchouter feuillus et épineux.

Autant d’initiatives qui doivent permettre à notre respect absolu des arbres de prendre racine.