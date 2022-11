Il y a 150 ans, disparaissait Jules Borgnet, fondateur de la Société Archéologique de Namur

Mais si Jules Borgnet est entré dans la postérité, c’est surtout pour avoir fondé la Société Archéologique de Namur, une des plus anciennes associations du pays. Fervent défenseur du patrimoine, il s’est investi avec dévouement dans la préservation des anciens monuments de la province qui méritaient, selon lui, tous les combats.

Un féru d’histoire

Charles Adolphe "Jules" Borgnet voit le jour, à Namur, le 16 novembre 1817 au sein d’une famille nombreuse de six enfants. Déjà très jeune, il manifeste un goût prononcé pour les études historiques et archéologiques. C’est donc dans une ambiance calme et studieuse qu’il passera son enfance au côté sa fratrie et de ses parents, Pierre Borgnet, commissionnaire originaire de Fumay (France), et Hélène Demanet. De fil en aiguille, l’expertise de Jules finit par attirer l’attention du gouvernement qui lui confie, en 1842, la tâche de classer les archives des anciens "États" de Namur.

Enseignant et auteur

En parallèle à ses fonctions d’archiviste de l’État et de professeur d’histoire à l’Athénée de Namur, Jules Borgnet s’est consacré à la rédaction de plusieurs ouvrages: "L’Histoire du Comté de Namur" (1846), "Recherche sur les anciennes fêtes namuroises" (1856)… Sans oublier "Promenades dans Namur", recueil de huit années de sa vie (1851 à 1859), qu’il publia pour sauver de la destruction les derniers vestiges des fortifications, dont la Porte de Fer. En raison de sa largeur insuffisante pour accueillir le trafic de la nouvelle gare de chemin de fer, ce rempart était jugé "disgracieux" par certains citoyens qui exigeaient sa démolition. Face à cette allégation, le sang de Jules ne fit qu’un tour: "Bâtissez même d’affreuses maisons ; après tout, qu’avons-nous encore à perdre ? Mais ne venez plus, je vous prie, traiter de disgracieuses les œuvres, quelque modestes qu’elles soient, de nos maîtres-maçons du Moyen-Age et de la Renaissance", écrivait alors l’auteur. Malgré son combat et ses supplications, il ne put toutefois empêcher la disparition définitive de la Porte de Fer au profit de la circulation moderne.

La Porte de Fer, vers 1860, peu avant sa démolition. ©SAN/Armand Dandoy

Décès et hommages

Jules Borgnet est décédé à l’âge de 54 ans, le 22 octobre 1872, au terme d’une vie active au service de l’histoire de sa ville natale. Deux jours plus tard, une foule énorme, composée de notables et d’amis des arts et des lettres, vinrent assister à ses obsèques pour saluer sa mémoire. Une cérémonie d’adieu ponctuée par le discours de Xavier Lelièvre, bourgmestre de Namur, venu relater le parcours hors norme d’un homme modeste.

Et ce capital de sympathie ne s’estompera pas avec le temps puisque le 22 octobre 1877, cinq ans après sa disparition, fut inauguré un monument funéraire, dû au dessin de l’architecte Alphonse Balat, ancien ami du défunt. De quoi rappeler le souvenir de cette personnalité illustre, dont la Société Archéologique de Namur, jadis fondée par lui, perdure les missions de préservation.