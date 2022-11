Anhée: Il est né, le 1Oe et divin marché à l'abbaye de Maredsous

Donc, tapis rouges déroulés aux angelots, aux beaux sapins, aux enfants à tambour et à une convivialité authentique faisant couler le vin chaud avec sagesse. "Maredsous défend des valeurs familiales. Ce n’est pas une guindaille", rappelle le directeur du centre d’accueil, Bernard Torlet.

Cependant, ses quelque 60 chalets, ni plus ni moins qu’en 2021, s’allumeront toujours dans le contexte diabolique d’une crise, climatique et énergétique cette fois, et sur fond d’une guerre à moins de 2000 km de nos goûteuses vallées. Mais, par contre, sous les auspices du 150e anniversaire de la fondation de cette illustre abbaye bénédictine. Voilà déjà au moins une épicurienne raison d’aller se perdre dans la Molignée pour déguster le produit emblématique marqueur de ce jubilé, et brassé comme il se doit, avec passion: une bière spéciale 150e, une agréable blonde à 6 degrés.

Que des chiffres ronds

Ce vendredi soir, celle-ci a abreuvé la séance inaugurale au premier étage du centre St-Joseph. Face à une assistance ébaudie, le père abbé Bernard Lorent a évoqué un millésime aux chiffres ronds: en plus du 150e anniversaire de l’abbaye, 2022 sonne aussi le 75e de la création de la première bière, le 70e du premier fromage et enfin le 10e du marché de Noël.

Des échoppes où faire provision de boules, cadeaux, boudins et cougnous, une multitude va s’ouvrir partout. Pourquoi un tel marché a-t-il trouvé sa place dans une abbaye ? "Parce qu’il conserve le nom de Noël, souligne le père abbé, synonyme de paix et de renouveau. Parce qu’il apporte de la lumière, une lumière" led "bien sûr, mais qui opère une magie dans nos yeux et dans notre humeur, et qui génère la vraie lumière, celle qui est en nous." Enfin, ce marché de Maredsous dégage beaucoup de chaleur. "Celles des braseros, de l’esprit de famille et de l’amitié".

Une brasserie new-look

Semblable dans sa configuration, donnant comme deux bras lumineux à la majestueuse façade du centre d’accueil, le marché n’est plus pareil de l’intérieur. Même nombre d’exposants certes, et toujours autant d’âme, mais on a perdu quelques artisans déplore Bernard Torlet. La crise sanitaire est passée par là. Il s’agit d’artisans qui ont abandonné leur activité ou sont tombés en faillite, comme un fabricant de bougies, un autre de sabots. Regrettable, "mais on a gagné en produits de bouche, ce qui est bien aussi pour prolonger un bon moment à Maredsous", ajoute le dévoué directeur. Et y suspendre le temps, par exemple autour d’une vodka russe, d’une tartiflette ou de quelques saveurs québécoises, sirop d’érable en tête. Parmi les cadeaux à glisser sous le sapin, nous avons relevé savons, chapeaux, céramiques, bijoux, articles de maroquinerie et d’accessoires de mode dédicacés à l’hiver etc.

Maredsous a fait coup double. Profitant de l’ouverture du marché, elle a inauguré une brasserie de style lounge se distinguant du classique centre d’accueil par son look branché. Placé sous le signe du partage et doté d’une véritable armoire d’affinage, son grand bar central fait la part belle au quatuor en fût de Maredsous (les blonde, brune, triple et extra), en les accompagnant des rabelaisiens plateaux et planchettes de fromages et charcuteries.

L’an dernier, le marché de Noël, bien que miné par le Covid, avait attiré plus de 77 000 badauds et curieux. En 2022, l’abbaye espère renouer avec les 100 000 visiteurs, avec mission "de relever leur regard vers demain et d’inspirer le meilleur en eux."

Le 10e marché de Noël de Maredsous, jusqu’au 25 décembre.

Chaque week-end de 10 à 20h et le vendredi de 18 à 22h