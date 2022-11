Beauraing: bientôt le 90e anniversaire des apparitions

Neuf décennies, cela semble lointain. Le vice-recteur des sanctuaires, l'abbé Stéphane Décisier, relativise: "Il ne faut jamais oublier que le passé sert à forger le présent et plus encore l'avenir en s'enrichissant de l'expérience vécue et en veillant à ne pas en reproduire les erreurs."

Pour certains observateurs, les événements de Beauraing n'arrivent pas n'importe quand. Ils se manifestent alors qu'un certain Adolf Hitler s'apprête à être à la tête de l'Allemagne en devenant chancelier.

Le jour anniversaire du début des apparitions, les sanctuaires proposeront un programme particulier. Celui-ci comporte notamment une messe présidée par Mgr Lode Van Hecke, évêque de Gand. Celle-ci débutera à 11h et sera rediffusée par RCF. En fin d'après-midi, à 15h, le programme se termine par une procession suivie d'un chapelet et d'une messe du soir.

Peu avant le jour anniversaire, le 26 novembre, les sanctuaires accueilleront un événement festif. À la basilique supérieure, la chanteuse Natasha St-Pier donnera un concert.

Celui-ci apportera des finances pour l'œuvre du Père Pedro au Madagascar.

réservations : www.billetweb.fr