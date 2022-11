Andenne : découvrir les coulisses de ses boutiques préférées lors des premières "routes du commerce"

Seize commerces ont ainsi été sélectionnés pour établir quatre routes différentes. Ceux-ci ouvriront leurs portes après 18h et accueilleront des groupes d’une dizaine de participants accompagnés d’un guide pour leur montrer les coulisses de leur commerce ainsi que les secrets et les réalités de leur métier. "Ils partageront ce qu’ils ont envie de partager: des dégustations, des visites, des parcours jalonnés d’énigmes, la genèse de la création d’un produit, etc, poursuit Caroline Finfe. Chez le glacier Ô Gout Thé par exemple, ils expliqueront le processus de fabrication d’une bûche. Certains vont aborder l’historique de leur boutique et la manière dont elle s’est transmise de génération en génération, comme chez Rambeaux Dor, qui existe depuis plus de 150 ans."

L’événement vise également à faire venir de nouveaux clients et à les fidéliser autrement que par des réductions ou des actions.

Des commerces diversifiés

Autres objectifs de l’événement: rappeler qu’un centre-ville se vit aussi à pied et faire découvrir la richesse et la diversité de l’offre commerciale de la Cité des Ours. "Et ce, d’autant plus à quelques semaines des fêtes de fin d’année. On peut tout trouver à Andenne pour ses cadeaux de Noël !"

L’UCM a inclus dans chacun de ses parcours une offre assez variée pour intéresser toute la famille et un produit de bouche parce que ça fait toujours plaisir et que ça attire la clientèle. "On a essayé de trouver des commerces de passionnés où il y avait une vraie différence, un “petit truc” en plus, ajoute Caroline Finfe. On a choisi par exemple Atomik Strip, qui représente le secteur de la bande dessinée, Grandeur Nature, dont le gérant voue une véritable passion au monde des jouets, l’artisan chocolatier Ariqua Denis, qui met à l’honneur un produit belge et la ville d’Andenne grâce à sa notoriété, ou encore Tout un Art, une boutique où sont vendues les créations des résidents du Centre Saint-Lambert de Bonneville."

À l’issue des quatre parcours, la soirée se clôturera par un moment d’échanges autour d’un drink en toute convivialité chez Nomade (concept store et tea-room), situé sur la promenade des Ours à Andenne.

"Les routes du commerce" ont déjà été organisées à Namur, Bouge, Salzinnes et Jambes. Si l’intérêt est au rendez-vous, l’événement sera réitéré dans la Cité des Ours.

Pour s’inscrire et sélectionner son parcours, rendez-vous sur le site www.ucm.be/routesducommerce ou via le 081/32 08 58.