Une voiture sur le toit entre Mariembourg et Nismes

Dimanche soir, vers 18h30, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture entre Mariembourg et Nismes. Après une embardée, la voiture a fini sa course sur le toit. Les pompiers et policiers de Couvin se sont rendus sur les lieux. Le chauffeur, légèrement blessé, a été emmené au CSF de Chimay. Le dépanneur Charlier a évacué l’épave de la voiture.