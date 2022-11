Coupe du monde: 600 Namurois à fond avec le Canada

Gilbert, l’ambiance commence à chauffer à Namur-Québec ?

La température a plutôt chuté. On a connu du -10 degrés et la neige est tombée. On a une couche de sept centimètres.

Et le match de mercredi est sur toutes les lèvres ?

On en parle mais ça vient doucement… C’est vrai que c’est historique pour le Canada, avec une première il y a… 36 ans.

Mais le football n’est évidemment pas le sport le plus populaire.

Non, chez nous, c’est vraiment le hockey (sur glace) avec des clubs très suivis comme les Canadiens de Montréal ou les Nordiques de Québec.

Après, c’est le football (américain) avec des superstars et du grand show. Et puis il y a encore le baseball, le basket…

Le foot seulement en cinquième position ! Que lui reproche-t-on ?

C’est parfois un peu ennuyeux, très tactique, pas trop spectaculaire. Au hockey, il y a des grosses actions toutes les 20 ou 25 secondes, ça tire, ça se bouscule… ça nous correspond un peu plus (rires).

Tout le monde va quand même regarder le match, mercredi ?

Oui, évidemment. Mais chez nous, il sera 14 heures, on sera en plein travail. Je compte donc l’enregistrer et on regardera ça le soir…

Comment vit-on un match, à Namur-Québec ? C’est festif ?

Ici, on va réunir nos quatre enfants et sept petits-enfants. Pour les grandes compétitions sportives, comme le SuperBowl, on prépare tout ce qu’il faut pour boire et manger. Il y aura les pizzas, les goujons et les pilons de poulet, du poisson… Si c’était en été, comme ça se fait aussi à l’extérieur des stades, on sortirait les grands barbecues et on cuirait des steaks. On boit aussi de la bière, bien évidemment !

Vous avez une petite idée du résultat pour le match de mercredi ?

Je connais pas bien toutes les règles mais je sais quand même qu’on n’a pas une trop mauvaise équipe. Par contre, on n’a pas toute l’expérience des Belges. Vous êtes les favoris, évidemment.

Mercredi, le petit pays, pour une fois, ce sera nous (rires).

Et si vous deviez parier quelques dollars, ce serait sur quel score ?

Je vais quand même aller avec les Canuks, évidemment ! 2-1 pour le Canada !

"J'attends une Blanche des deux Namur!"

Gilbert, vous êtes un habitué des Fêtes de Wallonie à Namur. Si vous deviez décrire les Namurois et les Belges d’une manière plus générale à des voisins qui ne sont jamais venus en Europe, que diriez-vous?

Je suis toujours épaté par l’incroyable accueil que l’on reçoit depuis des années. Nous, on est minuscules. Vous êtes dix fois (voire un peu plus…) plus grands et pourtant, vous nous accueillez comme si on avait une ville de même taille. A Namur, je trinque avec les pompiers, les policiers, je trinque avec Maxime… Il y a une grande simplicité. Et quand il faut parler business, on sait aussi le faire. Accueillants, bons vivants… Vous êtes finalement comme nous…

En parlant business, ces échanges entre les deux Namur portent leurs fruits?

Il faut vraiment rappeler à tous vos compatriotes qu’ils sont vraiment les bienvenus chez nous. Il y a du boulot dans tous les secteurs : dans le travail forestier, dans les transports… Il y a aussi des choses à développer dans le commerce alimentaire. On a une pénurie terrible de main-d’œuvre. Pour les jeunes aussi, il y a de belles opportunités. Vous avez de très belles écoles hôtelières à Namur et chez nous, il y a aussi des possibilités de stages, de jobs…

En parlant d’Horeca, vous partagez avec les Belges le goût de la bière.

Oui et chez nous aussi, il y a un renouveau avec de plus en plus de microbrasseries. Personnellement, je reste un très grand fan des bières belges

Et votre préférée?

J’aime beaucoup, évidemment, la Blanche… de Namur. Et pourquoi on ne ferait pas une collaboration pour développer la Blanche des deux Namur… Je serais vraiment très fier de la proposer chez nous! S.Hq.