L’un des projets n’est pas nouveau et le retard risque d’amplifier le coût. Il s’agit de la salle de Falaen. Coût total prévu: 930 000€. Subsidié à raison de 615 000€. On y reviendra. Quant aux voies lentes et vertes, on n’entend plus rien dire de la ministre compétente, selon le bourgmestre. Coût: 1 166 000€.

Sans attendre la décision de la Région, on a aussi inclus dans le budget la halle-Coeur de village, pour la place d’Onhaye. Coût prévu: 650 000€. Elle devrait être subsidiée à raison de 484.000€.

Des travaux à l’école de Sommière sont aussi prévus pour un total de 632 000€, avec des subsides de 418 000€. Dans le même ordre d’idées sont prévus également des travaux à la rue du grand feu (185 000€) et à la rue de la Spêche (330 000€). Total du budget extraordinaire qui mérite bien son nom: 5 414 918 €, avec des emprunts pour 514 000€, l’aide du fonds de réserve pour 1 941 000€ et des subsides pour un total de 2 050 000€. On relève aussi une somme de 50 000€ prise dans le fonds de réserve pour le club de foot d’Onhaye.

À l’ordinaire, le budget, avec un total en recettes de l’ordre de 6 178 000€, n’accuse une différence que d’un million vis-à-vis de l’extraordinaire. Il prévoit des dépenses pour 6 101 000€, soit un solde positif de l’ordre de 77 517 €.

À l’exercice propre, les recettes prévisibles se situent à 5.5789.000€. En dépenses, on notera aussi que la part communale pour le CPAS reste inchangée depuis cinq ans, à la somme de 361 000€. Il n’en va pas ainsi de la zone de police dont la dotation passe de 236 000€ à 260 000, indexations comprises. La zone de secours Dinaphi, quant à elle, reste à 123 000 €. La dotation du fonds des Communes, en recettes, s’élève à 1 660 247 € au lieu de 1 393 000€.

Protéger Falaen ?

Lors de l’examen du budget extraordinaire, la minorité s’étonnait d’une dépense de 5000€ pour des panneaux de signalisation. Réponse du bourgmestre: on étudie le détournement des poids lourds du centre de Falaën. Rien n’est fait, mais des réunions sont en cours avec notamment la police et la Commune.

Il est aussi question de modifier le réglement de police, dans lequel on va intégrer, pour les cinq communes de Haute-Meuse, un réglement relatif à la lutte contre la délinquance environnementale. Selon l’échevin Arnaud Gérard, celui-ci viendrait bien à point, les déchets sauvages étant en augmentation. Il est question de caméras.

Et la 5G ?

Question du conseiller Dimitri Bouchat: où en est-on avec la 5G, à Anthée ? Réponse du bourgmestre: on ne parle plus de rien.

Il serait donc temps de retourner le fer dans la plaie, y compris pour d’autres villages de l’entité où téléphoner avec un GSM relève de l’exploit.