Dix nouveaux logements publics à Bois-de-Villers

Le projet se compose de six logements de deux chambres adaptables, deux logements de quatre chambres adaptables et deux logements de quatre chambres.

L’ensemble des travaux a coûté 2 676 115 €, dont 1 113 805 subventionnés par la Région wallonne, le solde de 1 562 309 € étant financé par un emprunt à charge du Foyer namurois. Le montant prévu à l’ancrage était de 1 610 805 €. Le dépassement sur ce chantier est donc de 1 065 309 €.

Le coût de l’investissement est dès lors ventilé comme suit: 41,62% financé par la Wallonie et 58,38% par le Foyer namurois.

Le terrain, quant à lui, appartenait à la Commune et a été cédé par emphytéose au Foyer namurois.

Le président a cité les différents acteurs qui sont intervenus dans ce dossier, entre autres l’autorité de tutelle, la Société wallonne du logement et le maître d’ouvrage, le Foyer namurois. Le bureau d’architecture Cipolat Architecture a été désigné comme maître d’œuvre, puis les entrepreneurs Cobardi et la SPRL Allyssmat, pour les menuiseries intérieures et la régie ouvrière. L’entreprise Rose, enfin, est en charge des menuiseries extérieures.

Une longue liste d’attente

La société est active sur la commune de Profondeville depuis 2003, avec 12 logements rue Floris Duculot, à Bois-de-Villers. Depuis, elle a construit trois logements à Rivière, inaugurés en 2017, et trois à Lustin, inaugurés en 2020. Le foyer a un projet en cours: la rénovation du presbytère de Rivière pour en faire trois logements. Le permis d’urbanisme a déjà été obtenu. Avec ces 10 nouveaux logements, il y a 28 logements sur la commune de Profondeville et bientôt 31.

Baudouin Sohier a rappelé les missions et les projets du Foyer qui gère 1 141 logements sur les communes de Namur, Profondeville, Fernelmont, Floreffe et Fosses-la-Ville. Il gère actuellement plus de 900 dossiers de candidats locataires et plus de 2 300 ménages attendent un logement sur le territoire du Foyer namurois et spécifiquement 33 sur la commune de Profondeville. Sans compter les demandes de mutations. "Nous avons ainsi quelques dossiers au chaud, prêt à sortir, dès qu’un financement wallon adapté se présente à l’horizon, déclare le président qui précise que l’actualité illustre également l’importance des travaux de rénovation énergétiques en cours."

À Profondeville, on se réjouit de la réalisation de ces logements qui attendent leur concrétisation depuis quelques années déjà.