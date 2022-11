Spectacle sur le thème des livres

Dans une ambiance feutrée, deux hommes épris de littérature invitent les spectateurs à partir en voyage au pays des belles lettres. Contes poétiques, envolées lyriques, jeunes auteurs en vogue et vieux classiques. Le Docteur Johnson et le professeur Schmuns échangent et racontent, sous forme de volutes scéniques improvisées, vos livres préférés ou mettent en scène vos histoires. "La littérature et le théâtre s’entremêlent dans une danse burlesque et surprenante. Le spectacle est à prendre au pied de la lettre, entre poésie de haut vol, figures de style classieuses et lyrisme en mousse", explique Pascal Dabe de l’équipe du Centre culturel.