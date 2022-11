Rochefort: Laura Laune et François-Xavier Demaison au FIRR

Dans cette même veine féminine, les festivaliers découvriront Sofia Syko le 5 mai pour son spectacle Flic ou femme. Beaucoup d’autodérision dans un rôle qu’elle connaît à merveille, celui d’inspecteur de police. Elle vient depuis plus de dix ans au festival et en 2013, elle remportait le prix du public au Tremplin mais n’a encore jamais joué son spectacle en entier.

Le 6 mai, place à Manon Lepomme, habituée du FIRR et qu’on ne présente plus. Elle qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di présentera au public son spectacle Je vais beaucoup mieux, merci !. Un one woman show alors que lors de l’édition précédente, elle avait proposé Trois amies aux côtés d’Isabelle Hauben et Isabelle Innoncente. Elle avait aussi chanté l’humour avec Vincent Taloche et Renaud Rutten notamment.

La semaine d’après, Véronique Gallo ( Femme de vie) s’intègre à la programmation le jeudi 11, entre les découvertes du festival que sont Gus Illusionniste le mercredi et New lyrique Boys Band le vendredi. Marc Tournebœuf fera aussi son entrée à Rochefort le 17 mai avec Le récit poétique mais pas chiant d’un amoureux en voyage.

Un Gala Raymond Devos

Ce mois-ci, Raymond Devos aurait fêté son centième anniversaire. Bruno Coppens, Fabian Le Castel, Elliot Jenicot, Les Founambules, Étienne Serck, les Frères Taloche, Pierre Kroll et d’autres surprises se rassemblent pour lui rendre honneur au travers de douze moments forts qui ont marqué sa vie. Raymond, de rond en large ! sera accompagné au piano par Lætitia Colinet, artiste locale. Le rendez-vous est à prendre le 18 mai.

"C’est une idée qui part de Bruno Coppens. Il va sortir un livre en mars du même titre, illustré par des dessins de Pierre Kroll. Kroll sera présent pendant le spectacle et dessinera en direct. Ce spectacle retrace des moments de vie à travers ses textes mais d’autres choses aussi. Il était musicien, imitateur et bien d’autres choses. Étienne Serck va travailler ce côté musical, Fabian Le Castel le côté imitation. Les Taloche, il était leur parrain. C’est un hommage pour présenter ce qu’il a été par son art et sa personnalité car c’était un artiste complet et il est aujourd’hui méconnu de la nouvelle génération", explique Héloïse Gustin, chargée de communication au FIRR.

Freddy Touguaux ( Hein !) et Fabian Le Castel ( Amour…eux) performeront également en clôture du festival, respectivement le 19 et le 20 mai.