Le 32e marché de Noël de la Spirale

Pour la 32e fois, le Centre des Métiers d’Art La Spirale, à Natoye, (chaussée de Namur, 22) propose, les 10 et 11 décembre 2022 (de 11h à 20h le samedi et de 10 à 19h le dimanche), son marché artisanal de Noël. Chaque année, c’est plus de 3 000 visiteurs qui en franchissent les portes. Cette année encore, 60 artistes et artisans de haut niveau et issus de tout le pays devraient étonner le public par les multiples créations et offrir un des plus remarquables événements de ce type en Province de Namur, voire de Wallonie. Ce marché exceptionnel par la qualité des articles présentés, constitue un rendez-vous obligé pour tous les passionnés de l’art et de l’artisanat. C’est aussi la certitude de n’y trouver que de l’artisanat de qualité entièrement réalisé par les exposants, dans une superbe ambiance de fête: 1 400 m³ de découvertes en céramique (porcelaine, faïence, raku, à grès, etc.), rencontre avec des sculpteurs sur bois, sur pierre, sur métal, des tourneurs sur bois, des créateurs de bijoux, de jouets, de patchwork, mais aussi des créations à base de plumes d’oiseaux, sans compter des tisserandes, des chapeliers ou encore des sculpteurs de bronze, des émailleurs sur cuivre, etc. Beaucoup d’artisans-exposants feront des démonstrations. Bon nombre d’entre eux exercent d’ailleurs leur art à titre principal.