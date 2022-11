Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort) veut être plus qu’un village dortoir

Il était temps de remettre en place une structure. "On a refait des élections, remis sur pied un comité de gestion et un organe d’administration pour relancer de manière amateur mais récurrente, des animations au sein du village, raconte la présidente. Cela permet aussi de redevenir un interlocuteur identifié comme tel auprès de la Commune de Rochefort."

Parmi les événements phares organisés par la nouvelle ASBL: la concentration de vieux tracteurs, les apéros valésiens ou encore le grand feu. Récemment, une kermesse d’octobre et un goûter des trois fois vingt ont aussi été proposés.

Autre temps fort: la venue de Saint-Nicolas lors d’un repas villageois le dimanche 27 novembre prochain à midi. "La Ville de Rochefort a toujours offert un cadeau aux enfants de 3 à 6 ans. Ceux de Lavaux-Sainte-Anne allaient le chercher à l’administration. Désormais, il sera distribué le jour du repas." Catherine Jaspart ajoute que tous les enfants de 0 à 12 ans, qui seront présents au dîner, auront aussi droit à un cadeau offert par le comité de la Valésienne.

Un marché artisanal de Noël est par ailleurs prévu le samedi 17 décembre prochain dans la salle du village.

Oser franchir la porte...

Les bénéfices des différentes activités serviront, entre autres, à l’entretien et l’amélioration de la salle du village, propriété de la Ville de Rochefort. "Elle nous en confie la gestion, précise la présidente. On essaie de la garder dans un bon état. On est en train de retravailler la façade. On va la repeindre pour que ce soit plus accueillant."

Mais l’objectif principal de la nouvelle association, c’est surtout de recréer du lien entre les habitants de Lavaux. "Vu la situation géographique, les gens ici vont et viennent. C’est un peu un village dortoir. On veut essayer de contrer ça. Mais ce n’est pas évident."

Elle ajoute que les citoyens du petit hameau de Genimont sont invités aux événements et inclus dans la dynamique.

Petit à petit, la sauce prend. "J’ai découvert des gens que je n’avais jamais vus, notamment au goûter des trois fois vingt. Le plus important, c’est que les villageois osent franchir la porte de la salle une première fois..."

D’après la présidente, il y a eu durant de nombreuses années un immobilisme au niveau de la vente des bâtiments dans Lavaux. "C’était même interpellant. Aujourd’hui, il y a un petit mouvement. Cela nous donne d’autant plus envie de nous investir et d’impliquer les nouveaux propriétaires et locataires."

La relance du comité " fait du bien ", d’après Catherine Jaspart qui invite les habitants à rejoindre le groupe Facebook Valésiens, Valésiennes - Lavaux pour suivre l’actualité du village.