Huit Namurois médaillés aux startech’s days de Ciney

Au niveau de la province de Namur, ont recu la médaille d’or en art floral: Dermian Demeuse, de Falisolle et, en service en salle, Thibaut Bounoider, de Sombreffe. Ont reçu la médaille d’argent en Web Technologies: Bastien Patureau, de Bothey ; en cuisine ; Bastien Massin, de Profondeville ; et en installations électriques, Valentin Moulin, de Laforet. La médaille de bronze en contrôle industriel revient à Fabian Henry de Heer. En Mécatronique, Adrien Verhaege, de Jamiolle et en coiffure, Juliette Wyporski, de Le Roux, reçoivent aussi le bronze. Soit huit sur 84.

35 médaillés proviennent de la Province de Liège (dont 6 issus de la Communauté germanophone), 12 du Hainaut, 8 de Bruxelles, 8 de Flandre, 6 de la Province du Luxembourg et 6 du Brabant wallon. Parmi les participants, 28 sont étudiants dans l’enseignement secondaire, 14 sont dans l’enseignement en alternance (CEFA, IFAPME, EFP et ZWAM), 14 sont étudiants dans l’enseignement supérieur, 20 travaillent déjà comme salariés ou indépendants et 8 sont demandeurs d’emploi.

On connaîtra, le 28 novembre prochain, les noms des médaillés qui participeront à l’EuroSkills Gdansk (Pologne) 2023. Les 3 médaillés de chaque métier peuvent prétendre à cette sélection.