Fête du livre et marché de Noël

Il y aura des représentants de tous les genres: romanciers, nouvellistes, auteurs jeunesse, poètes, bédéistes, chroniqueurs, historiens, essayistes.

À 11 h, Fred Waseige, Michel Lecomte et Marcel Javaux animeront une conférence-débat sur le thème de la Coupe du monde de football. Ces trois orateurs sont également des auteurs. Ils dédicaceront leur livre après le débat. Cette année encore, le Service du Livre Luxembourgeois sera présent à la fête du livre et y apportera une aide logistique précieuse. Deux tiers des auteurs présents viennent ou ont un lien profond avec la Province du Luxembourg. Les auteurs locaux ou régionaux seront également de la partie: Mimie Poncelet, Jean-Pierre Lambot, Claire Colette ou encore Marcel Javaux. D’autres présenteront des livres dont le contenu se déroule dans la région. Parmi ces ouvrages, on peut citer celui de Pascal Lambot consacré au village de Petit-Fays et qui vient de sortir de presse. Il s’intitule Portrait d’un village pendant la Guerre 1940-1945. Les visiteurs pourront également découvrir un livre qui nous parle de Hérisson signé Hugues Alexan Le mystère de Djâle et le dernier recueil de poésies de Patricia Grandjean Il était une fois, Patricia.

Au rayon bandes dessinées, on notera la présence d’Olivier Jaminon, Patric Van Oppen, alias Vanon, auteur de l’album Quinn Novak ainsi que celle de Manuel Tenret, collaborateur et dessinateur sur la série Rantanplan. Bernard Cattoor présentera, en avant-première, sa BD dont l’histoire se déroule dans la belle vallée de la Semois tandis que Stéphane Dizier vous fera découvrir Ainsi font les rivières.

La magie de Noël à l’Espace Cognaut

À quelques mètres de là, à l’Espace Cognaut, le Centre Culturel de Vresse et ses différentes partenaires vous attendent en nombre et vous proposent de vous plonger dans la magie de Noël dès le samedi à partir de 14h ainsi que le dimanche entre 11h et 21 h. De nombreux artisans seront présents pour vous faire découvrir leurs dernières créations ou vous faire découvrir des produits de bouche de saison. Des idées cadeaux, de quoi se faire plaisir pour les fêtes, vous y trouverez certainement votre bonheur. Et pour les plus jeunes, le père Noël sera présent pour répondre à tous leurs souhaits. Des animations sont également prévues par l’ASBL Les 1 001 pattes. Citons encore le concert The Clark Gable’s Pop-Rock Cover le samedi à partir de 21h