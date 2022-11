En route pour la 29e foire des vins de France

Comme à l’habitude, des régions sont plus représentées que d’autres, c’est le cas de la Loire avec Vouvray, Bourgueil, Anjou et Sancerre. La Charente-Maritime est représentée par le cognac.

À chaque fois, ce sont des amis qui se retrouvent grâce, notamment, aux confrères du Crochon qui reçoivent toujours les viticulteurs de bien belle manière. Si en Haute­-Meuse, la bière coule à flots, pour les hôtes français, en France, vin et gastronomie font très bon ménage. La confrérie du Crochon a le souci de bien connaître ses vignerons. Ses membres n’hésitent pas à rendre visite à leurs amis vignerons, chez eux.

Et au sortir de la foire, on tire les conclusions de la vente du divin breuvage, de ce qui a été et n’a pas été et de ce qu’il faudrait faire pour la foire suivante. Autre manifestation traditionnelle: avant d’ouvrir la foire et tout en sirotant une Crochon, le Chancelier (ou Grand Maître de la confrérie) remet à chaque vigneron un diplôme d’ancienneté. La foire et ses dégustations peuvent commencer ! Cette année sera-t-elle une bonne année ? Pour le vin, on dit que oui, pour le reste, il faudra attendre le dimanche soir.