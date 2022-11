La prévenue a reconnu avoir porté deux gifles à l’adolescente à la suite d’une dispute. "Ce jour-là, elle a lancé des assiettes et des couverts car elle n’avait pas accepté que je surveille ses réseaux sociaux sur lesquels elle s’amusait avec un homme de 47 ans ! Elle m’a aussi lancé un verre au visage en présence des autres enfants", a-t-elle expliqué pour justifier les deux gifles.

Selon le ministère public, il y aurait eu une seconde scène après l’épisode des deux gifles. Plus violente. Des coups de poing et de pied sont notamment évoqués. "Elle l’a également menacée de la laisser à la rue", a indiqué le parquet de Namur.

La défense a mis en avant le comportement de la jeune fille. "Qui était ingérable. Elle a été renvoyée de plusieurs centres et une hospitalisation en psychiatrie a même été envisagée par le SAJ. Sa maman tentait de fixer un cadre qu’elle a dépassé. Ce n’est pas une enfant maltraitée mais une enfant qui, ce jour-là, a dégénéré et s’en est prise aux autres membres de la famille", a indiqué l’avocate qui plaide l’acquittement. "Elle dépose régulièrement plainte à mon encontre pour maltraitance envers mes enfants, maltraitance animalière, détention d’armes… Je reçois régulièrement la visite de la police à cause de ses fausses accusations. Je ne veux plus la voir", a ajouté la mère de famille. Jugement le 21 décembre.