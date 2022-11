Profondeville: les Diables rouges sur écran géant

Là-bas, on a fait le pari d’un événement en extérieur malgré la saison automnale et surtout une météo plus fraîche et incertaine. "On a tout de même prévu de monter un chapiteau de 200m² en cas de pluie. On aura une partie couverte et une non couverte. S’il fait sec, ça sera un peu comme à un Marché de Noël."

Mais pour Jean-François Beguin, la météo n’aura pas un gros impact sur la fréquentation. "Elle fera un petit tri mais cela vaut aussi pour les événements estivaux." Pour lui, la plus grosse inconnue reste l’engouement qu’il y a autour de cette Coupe du Monde "un peu spéciale". "On a eu cette réflexion de se demander s’il fallait diffuser les matchs. Mais à partir du moment où elle a lieu et surtout que la RTBF, chaîne publique la diffuse,… Financièrement, après avoir souffert du Covid et de la crise énergétique, on ne peut pas passer à côté même si on ne cautionne pas ce qu’il s’est passé au Qatar."

Comme lors des autres années, l’accès à la Place de Profondeville sera fermé deux heures avant le match et jusqu’à deux heures après la rencontre. La circulation sera donc bloquée. "Un DJ sera présent pour garder les gens dans l’ambiance." Vingt pompes à bières seront par ailleurs montées sur toute la longueur de la façade du Central. "On aura aussi un stand pâtes ou hamburgers."

Les éventuels matchs à élimination directe des Diables Rouges en cas de qualification seront également retransmis dans ces mêmes conditions. "J’espère qu’on ira au moins en quarts de finale. Beaucoup de gens sont défaitistes mais on n’est pas devenus mauvais en quelques mois de temps. Au contraire, De Bruyne et Courtois sont meilleurs qu’en 2018, Eden Hazard sera revanchard et on a des jeunes qui ont bien poussé. Au lieu d’être euphorique et de faire tourner les autres équipes, peut-être qu’on sera un peu plus roublards", termine celui qui est également coach de la P1 loyersoise.

À noter également que tous les autres matchs du Mondial seront retransmis à l’intérieur du Central, sur les trois écrans dont dispose l’établissement.

Événements privés et Horeca

Contactées, les communes de Namur, Ciney et Dinant confirment qu’elles n’organiseront rien pour ce Mondial. Pour trouver une diffusion des matchs, il faut se tourner vers un événement privé (NDLR: comme le Foot Christmas Village de Temploux ou le Central Bar) ou se rendre dans un établissement Horeca.

Comme au restaurant Chez Roger, à Ciney, où les trois matchs de poule des Belges seront diffusés. Ou encore au Bouffon du Roi, à Namur, où tous les matchs de la compétition seront retransmis.

Le FC Achêne organisera quant à lui la diffusion du second match des Belges, celui prévu dimanche à 14h face au Maroc, au sein de sa buvette. "Pour les membres, amis et supporters du club et aussi quelques personnes extérieures. On aimerait avoir une centaine de personnes", indique l’un des membres du club, Michel Lambert..