Namur : 108 pêcheurs ont participé au concours du Gardon Mosan

Après tirage au sort, les concurrents ont été répartis en trois secteurs: à la Plante ; à Jambes, au niveau du Pont du Luxembourg et en face, sur l’autre rive.

Chaque équipe était composée de deux pêcheurs qui peuvent s’entraider durant tout le concours, que ce soit pour amorcer ou pour épuiser. "L a pêche à l’américaine qui est de plus en plus populaire, est une compétition durant laquelle on pratique la pêche au coup. Une technique qui tient son nom du choix d’un emplacement (un coup) afin d’y attirer le poisson grâce à un amorçage. Le but est d’avoir le plus gros poids dans la bourriche."

Installée à la Plante, l’équipe composée de Philippe Pirard et Joseph Camino a remporté la compétition avec un total de 12 kg 810.