Le Temps des cadeaux de retour à l'abbaye de Floreffe

L’édition 2022 permettra de rassembler une belle brochette d’artisans dans les salles du Landoir et au rez-de-chaussée du moulin-brasserie.

En déambulant dans les allées, on pourra découvrir des céramiques de diverses factures, des bijoux, de l’artisanat du tissu, de la peinture sur bois, sur porcelaine, la savonnerie artisanale, le bois tourné, le chocolat, des cartes postales décorées, sans oublier les produits de l’abbaye.

"Les gens qui sont en quête d’une certaine originalité ne seront pas déçus. Ils trouveront des cadeaux pour toutes les bourses."

Le Temps des cadeaux sera ouvert le week-end du 26 et 27 novembre et du 3 et 4 décembre, du 10 au 28 décembre. Ouvert le week-end de 11h à 18h30 et en semaine de 13h30 à 18h.

081 44 53 03.