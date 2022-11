Gesves: plus de 10 000 € pour le cancer

L’initiative a été prise par Nathalie Pistrin, présidente du CPAS, avec Julie Dupont et Claire Dury. Plus de 480 personnes se sont inscrites et ont permis de récolter la somme de 10 596 euros. Celle-ci servira à Think Pink pour soutenir la recherche scientifique et aussi les projets d’aide et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer du sein.