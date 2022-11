Dinant : Le viaduc Charlemagne sera en travaux dès cet été

Les automobilistes sont désormais habitués. Depuis 2021, le viaduc Charlemagne ne se traverse plus que sur une seule bande de circulation. Des travaux sont attendus. Ils devraient débuter au second semestre 2023, indique la SOFICO tout en confirmant une information de nos confrères de MaTélé. "Au début de l’année 2021, les équipes ont décidé, en bonne concertation avec la police et la commune, de fermer une voie dans chaque sens, celle de droite (vitesse limitée à 70 km/h) pour concentrer les moyens sur la réhabilitation temporaire d’une seule voie (celle de gauche), à répéter régulièrement. Il s’agit donc d’une zone très localisée, sur 700 mètres, qui ne pose pas de problème en termes de mobilité, ni en termes de sécurité", rappelle Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. Si la réalisation de travaux était initialement prévue plus tôt, ceux-ci ont été retardés par le traitement d’autres dossiers jugés prioritaires par le SPW Mobilité et Infrastructures, en charge des études techniques. L’heure du viaduc dinantais est néanmoins arrivée. "Le cahier des charges est en cours de rédaction."