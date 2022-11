Le lundi 24 octobre dernier, lorsque le point sur le règlement taxe relatif à la mise à l’eau d’embarcations est abordé en séance publique, le conseiller de l’opposition, Alain Besohé (LDB), cite maladroitement le nom de l’ unique gérant de kayaks. Immédiatement, il est repris par le président du conseil communal, Lionel Naomé (ID!), car "on ne peut pas citer de nom". Le point est reporté et voté à huis clos.

Seulement voilà, ce report en séance fermée, qui a eu le don d’agacer le conseiller de la minorité, ne pouvait avoir lieu. Olivier Pitance, l’exploitant en question, l’a fait remarquer. Il faudra revoter. "Effectivement, reconnaît le bourgmestre Thierry Bodlet (ID!), on a constaté le lendemain qu’il y avait eu une erreur administrative".

Une erreur qui, quelque part, "fait plaisir" à Alain Besohé. "Au moins, ce sera bas les masques, on saura qui l’a votée", lâche-t-il soupçonnant que ce report ait été "voulu pour cacher les choses", pour ne pas dévoiler le résultat des votes nominatifs. Le bourgmestre, pour sa part, a le sentiment qu’Alain Besohé a fait "exprès" de citer le nom en séance publique pour en arriver là. Bref, ça ne vole pas très haut.

Stopper l’activité

Le patron de Dinant Évasion, de son côté, ne mâche pas ses mots. "Cela démontre une fois de plus l’incompétence des gens à la Commune de Dinant. C’est dramatique." Après le vote, fin octobre, il avait interpellé la tutelle. "C’est un dossier auquel je suis très attentif. J’ai commencé à fouiller et on s’est rendu compte que déjà sur la forme le point était illégal."

Olivier Pitance ne parvient par ailleurs pas à comprendre pourquoi sa société doit raquer à ce point.

"La taxe sur les kayaks est liée aux déchets. Alors que nous ramassons les crasses de nos clients, mais aussi celles des promeneurs. Par contre, les commerçants dinantais, sur la Croisette notamment, qui jettent leurs déchets dans les poubelles publiques, eux, ne sont pas taxés. C’est tout à fait illogique. Car ce sont les agents communaux qui doivent les nettoyer. Au lieu de taper sur la tête d’une centaine de commerçants, on préfère s’attaquer à une seule tête."

Le patron dinantais rappelle le montant de la taxe qu’on veut lui infliger : 260 000 €. "Vous vous rendez compte ? Avec ça, on arrive à 20% de taxes. En cinq ans, les taxes ont fait fois quatre. Ce n’est plus possible. On réfléchit même à stopper l’activité l’an prochain."

Une « dictature »

Il avale aussi de travers un autre article du règlement. "En gros, si on ose contester la taxe, on sera augmenté de 20% la première année, 50% la deuxième et 100% au terme des années suivantes." Pour lui, on se trouve ici dans une "dictature parfaite où le contribuable n’a plus le droit de contester et de se défendre. Et c’est comme ça pour tout."

Il précise qu’il a dû emprunter pour payer les taxes. "Je ne suis pas contre de payer des taxes, mais pas n’importe comment. Dinant est la commune la plus taxée de Belgique. J’ai des contentieux avec eux sur une série de dossiers et à chaque fois, jusqu’ici, je gagne. J’estime à un demi-million € ce que la Commune pourrait encore avoir à nous rembourser. C’est honteux, d’autant que tout ça passe à chaque fois par des frais d’avocats."

Le point sur cette fameuse taxe "kayaks" sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil communal fixé le lundi 28 novembre prochain. Ambiance, une nouvelle fois.