Coup de couteau mortel à Namur: une rivalité amoureuse

Ceux-ci se sont déroulés vers 18h30, a expliqué le procureur. "Deux jeunes hommes namurois se connaissant se sont donné rendez-vous sur les lieux, visiblement pour régler un différend relatif à une rivalité amoureuse. Celui-ci a abouti à un coup fatal, porté en plein cœur avec un couteau de cuisine."

La victime et le suspect tous deux âgés de 18 ans

Le médecin légiste et le labo de la police se sont rendus sur les lieux. "La victime est née en octobre 2004 et le suspect en mai 2004, a précisé Vincent Macq. Le second est actuellement recherché par la police. Il est en décrochage, et connu des services judiciaires depuis peu."

Selon le procureur du roi Vincent Macq, les faits sont donc relatifs à un litige privé.

Pour le bourgmestre Maxime Prévot, il s’agit d’une perte dramatique: "Cet acte nous plonge dans le désarroi. C’est un choc profond pour les familles et toute la communauté de Namur."

"Ces faits ne peuvent toutefois pas être anticipés par un travail policier, a tenu à faire valoir le bourgmestre. On ne peut savoir à l’avance qu’une rivalité va dégénérer. On exige beaucoup des forces de l’ordre, mais il faut être conscient qu’elles ne peuvent anticiper des gestes soudains."

« Pas un phénomène de bande »

Le bourgmestre a poursuivi: "Je ne suis pas naïf, je sais que ce drame se joue au cœur de la ville, dans un quartier proche de la gare, qui depuis plus d’un an et demi fait l’objet d’un regain de tension." Mais d’après le mayeur, il ne s’agit pas d’un phénomène de bandes. "Même si je ne peux me satisfaire du climat d’insécurité actuel."

Le bourgmestre de Namur a rappelé le travail de la police, le développement des outils et des interventions. D’ailleurs, pas plus tard que dans l’après-midi de ce jeudi, une "vaste opération" s’était tenue dans le quartier de la gare.

"Je demande de mobiliser le fédéral plus souvent", a ajouté Maxime Prévot. Avant de conclure: "Oui, il y a une insécurité qui gagne du terrain. Mais Je ne voudrais pas que cet épisode malheureux amène les citoyens à penser que Namur n’est pas une ville sûre."

Le quartier bouclé

Plus tôt dans la soirée, les forces de l’ordre, parmi lesquelles se trouvaient des membres du groupe d’interventions spéciales (GIS), sont descendues en nombre sur les lieux. Les deux accès de la galerie Wérenne, la liaison entre le quartier des Carmes et la place de la Station, ont été bouclés.

Des bâches blanches ont été installées à hauteur du numéro 29 pour barrer la vue aux nombreux passants qui se rassemblaient, le visage hagard.