Abus de confiance à Namur: 10 ans de prison requis

Le prévenu a lancé son entreprise de construction en 2017 et a fait faillite en avril 2021. il devait répondre d’un abus de confiance. Il a en effet revendu 2 véhicules Mercedes qui faisaient l’objet d’un contrat de renting et ne lui appartenaient pas. Des faits qu’il n’a pas contestés. Il était également accusé de ne plus avoir tenu de comptabilité à partir du troisième trimestre 2020.