Sambreville: Une nouvelle société de gilles à Falisolle

Et de quatre ! Après Les gilles du P’tit B, Les Inséparables et Les gilles de Sambreville, voilà qu’une nouvelle société de gilles voit le jour à Sambreville. Elle confirme ainsi que le folklore n’y est pas un vain mot. "Nous sommes une bande de copains, attirés par le folklore et plus précisément tout ce qui touche aux gilles. Nous aurions bien entendu pu rejoindre l’une des sociétés déjà existantes mais notre souhait, c’était d’offrir à Falisolle un groupe propre", a expliqué Patrick Hubaut, le président de la nouvelle société Les gilles de Farjol. Un comité s’est constitué: Patrick Hubaut, président, Simon Burton, vice-président, Léa Toubeau, secrétaire et Gaëtan Hubaut, trésorier. Ils ont conscience que la tâche qui les attend est d’ampleur mais leur enthousiasme l’est tout autant. "Nous avons déjà sept, huit bénévoles qui aident le comité et notre première assemblée générale est prévue après notre premier souper", a détaillé le président. Ce souper se déroulera le samedi 19 novembre à partir de 18h30, à la salle des fêtes de Falisolle, rue Vigneron. "Ceux qui veulent venir nous soutenir en participant à cette première activité sont les bienvenus, il n’est pas trop tard pour réserver". La suite du programme prévoit deux autres rendez-vous, avec une soumonce le 4 février et le premier carnaval de Falisolle, le 25 février, suivi du raclot le lendemain. "Pour l’instant, nous avons déjà entre 15 et 20 gilles. De plus, nous avons créé un groupe Paysan di Farjole dans lequel une dizaine de paysannes sont inscrites. Nos portes sont ouvertes à toutes celles et tous ceux qui veulent participer à cette nouvelle aventure", a encouragé Patrick Hubaut.