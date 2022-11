Cinq ans de travaux pour un budget de 16,5 millions €. C’est ce qui a permis à la prison de Namur de connaître, enfin, une seconde jeunesse. Les quatre ailes cellulaires, ainsi que la psychiatrie, n’avaient jamais connu de rénovation depuis la création de la maison d’arrêt et de peines en… 1874. Le tout a été présenté ce mardi au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. " La prison de Namur, c’était une piscine des années 50, commente le directeur en place depuis deux ans, Marc Dizier. Il y avait des carrelages jaunes, verts, bleus complètement défraîchis sur les murs. C’était vieillot. Cette rénovation, lancée en 2016, est donc phénoménale. "

Le chantier a été réalisé en deux phases: d’abord les ailes B et D puis les ailes A et C et la psychiatrie. "Nous avons été dans l’obligation de transférer certains prévenus dans d’autres prisons puisque leur cellule était en travaux, ajoute le directeur. Ils ont laissé leur place à nos patients de l’aile psychiatrique qui ne pouvaient quitter l’établissement."

Le ministre dubitatif

Toutes les ailes et les cellules ont été désossées du sol au plafond. L’objectif: améliorer le confort de travail des surveillants (voir ci-dessous) mais aussi le confort en général des détenus sans pour autant leur offrir une chambre d’hôtel. "Les architectes ont offert une véritable fenêtre aux détenus alors que les précédentes mesuraient 60 cm et étaient perchées à deux mètres de haut. Elles n’offraient que peu de lumière et ne pouvaient pas être ouvertes. Ça n’a peut-être l’air de rien mais passer 22 heures sur 24 dans 9 m2 à deux… On peut facilement comprendre qu’une aération est réellement une amélioration du confort." Chaque cellule est désormais équipée d’un frigo, d’un lit superposé et d’une télévision. Les armoires ont été transformées pour optimiser les rangements et sont désormais fixées au mur. Les sanitaires ont également été revus pour offrir un peu plus d’intimité grâce à une grande paroi au lieu d’un paravent de 80 centimètres de hauteur. S’il a été impressionné par la transformation, le ministre n’est toutefois pas convaincu de ce dernier dispositif. "Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas complètement cloisonné la toilette. Ce n’est pas génial pour préserver l’intimité, surtout quand le détenu ne connaît pas son partenaire de cellule…"

Pour se laver, les 173 personnes actuellement détenues à la prison de Namur profiteront de plusieurs douches dans chaque aile, à l’extérieur de leur cellule. "Avant la rénovation, il n’y en avait que huit pour tout l’établissement. Ce changement permettra à chacun de se doucher chaque jour", conclut le directeur. Un confort supplémentaire qui n’est pas de refus.