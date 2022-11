Début d’incendie dans l’entreprise Stabilame

Très tôt mardi matin, l’alerte a été donnée pour un incendie dans les bâtiments de l’entreprise Stabilame située dans le zoning de Mariembourg, spécialisée dans la construction en bois et plus spécialement dans le lamellé-collé. À l’arrivée des pompiers, malgré ce que laissait présager l’important dégagement de fumée, le feu était cantonné à une seule machine située au cœur du hangar d’exploitation. Les dégâts sont donc limités au niveau de la propagation des flammes. Selon nos informations, il s’agirait de la presse, élément central de la production. On ne déplore fort heureusement aucun blessé et le bâtiment n’est pas touché.