La Semaine du théâtre wallon se déroulera du 22 au 26 novembre. Elle sera précédée par une messe en wallon à la collégiale de Ciney, le samedi 19 novembre à 18 heures. Voici le programme.

Mardi 22 novembre

(20 heures) La troupe Èl Bwèsse à Tèyâte, de Presles, lancera la semaine avec une comédie en deux actes de Vincent Durant, adaptée et mise en scène par Victor Gravy: Cinq feumes su l’dos.

Au programme de cette soirée, de l’action, de l’action, encore de l’action. En toute logique, cela mène tout droit à la catastrophe. Pas d’inquiétude, on y arrive ! En effet, que pourrait-il arriver à un dragueur impénitent qui se retrouve sans compagne le jour où tout son avenir peut dépendre d’elle ?

C’est dans ce moment de grande solitude que débarquent des invités attendus ou non désirés, des créatures entreprenantes et déchaînées, une dame coincée, le tout orchestré par une meskène plus policière qu’un inspecteur bien connu sur une chaîne TV. Pas un moment de répit dans ce vaudeville !

Mercredi 23 novembre

(20 heures) La troupe, Li soce des Falîjes, de Namêche, qui interprétera 22, V’la m’feume d’un auteur souvent joué à Ciney: le Mouscronnois Christian Derijcke . Adaptée en wallon namurois par Henri Rase, cette comédie est mise en scène par Albert Delvigne.

Dans un poste de police où le commissaire vient de prendre sa retraite, l’inspecteur-chef Gobin, qui a réussi ses examens, espère bien être nommé et le remplacer. Mais tout ne va pas aller comme sur des roulettes ! L’inspecteur principal Mastik, avec un coup de main de l’inspecteur Magnon, vient inspecter le poste. Gobin va tout faire pour obtenir la place, mais Sidonîye, la secrétaire, et Magnon sont toujours en margaille… Ce à quoi s’ajouteront les chats empoisonnés de Gèrminne, les disputes entre Gobin et sa femme Madelinne, et celles entre l’agent de police Jules et son beau-frère Cirile…

Jeudi 24 novembre

(20 heures) La Compagnie royale Les Echos de Naninne présentera aussi une comédie de Christian Derijcke, adaptée en wallon par Michel Piette et mise en scène collectivement: Qui’c qu’a yeû ç' biesse ideye^là.

Dans une école secondaire voisine d’une prison, on est à la recherche de deux intérimaires devant remplacer l’un le surveillant du dortoir des filles, l’autre la professeure de mathématiques devenue directrice voici deux mois.

Cette nomination n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité au sein du corps professoral. Dans les internes, il y a une élève particulièrement turbulente. Voilà que deux évasions se produisent dans la prison voisine, et que les deux fuyards ne trouvent rien de mieux que de venir se réfugier dans l’école et de se faire passer pour les intérimaires.

Vendredi 25 novembre

(20 heures) La troupe DèPôce a l’oreye, de Remicourt-Bergilers, revient à Ciney avec une comédie écrite par Georges de Tervagne et mise en scène par Pascale Lambrecht: Fâmeus pique-nique.

Imaginez la tête d’un avocat parisien découvrant un couple extravagant en train de pique-niquer dans son salon. Madame s’est mise à l’aise, éparpillant ses victuailles. Le cher maître est fort embarrassé. Il le sera davantage lorsqu’il comprendra que tout ceci n’est que la conséquence de ses pique-niques dominicaux et en galante compagnie dans une propriété privée en grande banlieue. Comment arranger l’affaire avec son épouse ignorante et jalouse ? Un troublant jeu de cache-cache commence alors… Les choses se compliquent encore par le fait d’un ami volage (lui aussi !) et d’une petite bonne légère et provocante.

Samedi 26 novembre

(20 heures) Li Royal Cercle wallon andennais jouera, en clôture de la semaine, une comédie de Christian Derijcke, mise en scène par François Cant: Dins nosse pètit cafè.

Mickey et Jeanine tiennent un vieux bistrot de famille. Tout y est vieillot, même la clientèle habituelle est très peu nombreuse. Il y a Jojo, l’agent de quartier, Marie, une vieille dame de la rue, Louis, l’artiste raté…

La Commune envisage de faire un parking à cet endroit et envoie un avis d’expropriation à Mickey, ainsi qu’à Estelle, sa voisine. Les liens de voisinage n’étant pas au beau fixe, la venue de l’huissier va resserrer ceux-ci.