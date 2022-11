Namur, première commune à sanctionner les commerces qui gaspillent l’énergie

Des commerces qui ouvrent grand les portes alors qu’il gèle à pierre fendre. Les mêmes qui, en été, poussent au maximum la climatisation. D’autres encore qui ont constamment les lampes allumées, même de nuit. Voilà le genre de comportements qui passent de plus en plus mal dans un contexte écologique et économique à flux tendus. L’association des commerçants (ACN) a pris le pas de conscientiser les enseignes du centre-ville aux enjeux énergétiques. Depuis peu, des affichettes apposées sur la devanture de certains établissements indiquent les efforts fournis par les exploitants pour limiter leur consommation. "Les mentalités de nos clients changent: ils sont de plus en plus attentifs à nos comportements. Une porte fermée, pour un commerce, était par exemple considérée comme un obstacle pour nos clients. Cela l’est de moins en moins. Pour l’Association des Commerçants de Namur, il est important d’être pro réactif, et avant de subir des obligations légales, nous souhaitons montrer l’exemple", a fait savoir l’ACN, il y a quelques jours.