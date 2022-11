La grande foule s'est pressée aux Startech’s Days 2022 à Ciney Expo

100 animations pour découvrir des métiers

Cette année on a innové en ajoutant aux 27 finales du championnat national des métiers de nouvelles animations et des outils de découvertes numériques. L’objectif des Startech’s Days étant d’inspirer les jeunes. C’était l’occasion pour eux, ce mercredi encore, de découvrir des opportunités qu’ils ne soupçonnent pas toujours, pour poser un choix avisé d’études et de profession. Au programme on trouvait donc100 animations de découvertes de métiers dans les différents "villages" installés sur le site: technique, technologique, digital, scientifique et mathématiques. Il y avait aussi un espace orientation, un programme de conférences et de workshops autour de thèmes importants pour l’enseignement.

À quel public tout cela s’adressait-il ? Aux élèves, de la 6ème primaire jusqu’au supérieur, aux demandeurs d’emploi qui cherchent une formation ou une reconversion, aux enseignants pour suivre des ateliers pédagogiques ou découvrir des idées de stages ou des visites avec leurs élèves et aux familles pour mieux accompagner leurs enfants.

Ce mercredi soir, à 18h, on connaîtra les lauréats de la compétition, où ils étaient cinq finalistes pour chacun des 27 métiers représentés. Parmi ceux-là 19 filières, selon le Forem, sont des métiers en pénurie ou en fonction critique… Sont venus s’y ajouter 17 compétiteurs étrangers, de France, Hongrie, République démocratique du Congo, Autriche, Danemark, etc...

Trois jours à Ciney pour Bastien et sa maman

Les stands furent de véritables fourmilières pendant le. En cuisine, où le stand était doublé d’une salle de dégustation, présidé par Frédéric Deroppe, de Leignon, un expert Worldskills, une dame avait les yeux fixés sur son fils, Bastien Massin. Âgé de 18 ans, c’est un jeune chef sorti de l’École hôtelière de la province de Namur (EHPN) en septembre. Il a notamment réalisé des stages au "Comme chez soi", chez Michel Boreux, à Rochehaut et chez "Ccnomie", à Falmignoul. Bastien est le fils du restaurant "Le Chais gourmand", à Gembloux.

Pour le concours, en 21h de travail, Bastien devait réaliser une soupe de poisson (une rouille), un dessert à base de céleri rave, menthe et poivre noir, un plat sur la base d’un Wellington, en trois versions, en épreuve de vitesse. Il a aussi dû préparer des crêpes, trois préparations mystères et une série de modules tests. Par exemple il lui fallait reconnaître des fruits de mer, des champignons, des herbes, des épices avec les yeux et le nez, etc...

Un peu plus loin, on croisait un étudiant qui n’avait encore que deux mois d’EHPN. Sous les yeux de son professeur, M. Tarte, il devait découper une pomme sans la toucher avec les mains ! Pas facile du tout. Un bon apprentissage avant d 'aller plus loin.

Un autre candidat namurois dans une autre matière, Fabian Henry, de Heer (Hastière) s’affairait au stand de contrôle industriel. Comme les autres, le gars était à fond dans le travail demandé et réalisé en trois jours.

Au stand Web Technologies, c concourait un Namurois, de Bothey. Rare de rencontrer un Namurois, ils ne sont que 10%, cette année.

Autre stand qui épatait: celui des technologies automobiles, où un étudiant de Malmédy allait de son ordi à la boîte de vitesse d’une BMW pour trouver la panne et réparer. Ses amis travaillaient, eux, sur Mercedes.