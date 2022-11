Des fantômes sur les bords de Sambre

On en aurait vu à Tamines, à Châtelet, mais aussi à Aiseau. Pendant les congés de la Toussaint, près de 200 enfants, tous déguisés, ont ainsi débarqué à la Ferme des Castors, pour observer ce phénomène, pour surprendre les sorciers et sorcières, pour apprivoiser leurs peurs. Toutes les aires de jeux de Castorland sont devenues, durant ces quinze jours, le pays de Dia de los muertos. Un voyage inspiré de l’univers étonnant, fascinant et coloré du jour des morts, fête typique et joyeuse de la culture mexicaine. Au travers de l’histoire de Miguel, les enfants ont vécu des animations autour de la musique, des gentils squelettes du monde des ancêtres. Les enfants ont été particulièrement protégés et ont pu déterminer eux-mêmes le niveau de peur qu’ils étaient prêts à affronter. Tout le staff Castor avait été mobilisé pour faire de ce stage un moment privilégié, pour accompagner les enfants dans la création de décorations mexicaines, plus flamboyantes les unes que les autres, des pinatas aux formes originales remplies de friandises, pour faire vivre des aventures, des défis et des épreuves, et en fin de compte profiter de bons moments entre amis et amies. Tous les participants sont rentrés à la maison des souvenirs plein la tête. Prochain rendez-vous, les vacances de Noël. Info: info@castor.be – www.castor.be ou 071/76 03 22.