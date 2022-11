Couvin: la voiture de la future maman volée pendant qu'elle est à l'hôpital

Le suspect, originaire de Bruxelles et absent à l’audience du tribunal correctionnel de Dinant de ce mardi matin, disait lors de l’enquête ne se souvenir de rien. "Mais son papa habite Mariembourg. Il lui rendait visite en train", poursuit le parquet de Namur. "On a également retrouvé son ADN à l’intérieur du véhicule. Et pas n’importe où, sur l’airbag." Enfin, dernier élément mis en avant par les parties civiles cette fois : une carte d’identité provisoire appartenant au prévenu a été retrouvée dans l’Audi A1.

Malgré l’ancienneté des faits, une peine de six mois de prison a été requise par le ministère public qui tient compte de leur caractère désagréable et des antécédents judiciaires du prévenu. Jugement le 13 décembre.