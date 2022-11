Abbaye Notre-Dame du Vivier: tout rénover et créer un parking

Sur place, la réfection des toitures est en cours. Mais à terme, c’est toute l’abbaye qui sera réhabilitée. Le dossier est à l’enquête publique jusqu’au 21 novembre. "L’objectif est de tout refaire, précise Thibault Bouvier. Toutes les études sont terminées. On a eu une judicieuse collaboration avec l’Agence wallonne du patrimoine." À terme, le bâtiment pourrait être entièrement retapé pour fin 2024, voire 2025. Sans que les travaux n’empêchent l’organisation des activités sur le site et sans que cela ne grève le budget.

"On est toujours dans l’enveloppe de départ qui était de 10 millions€, acquisition et rénovation comprises", dit Thibault Bouvier. U n subside de l’ordre de 1,7 million€ est à pourvoir.

Le parking: « Un mal pour un bien »

Sur les réseaux sociaux, le futur de l’abbaye cistercienne fait débat. Et ce n’est pas le volet restauration qui agite les internautes mais bien le projet de création d’un parking d’une centaine de places destiné à accueillir les personnes qui fréquenteront l’endroit.

Ramur, l’association qui analyse les grands projets urbanistiques par le prisme de la biodiversité, a d’ores et déjà annoncé qu’elle réagirait lors de l’enquête publique. Ce qui coince pour l’ASBL, c’est la localisation du parking, situé hors de l’enceinte de l’abbaye. "Il se situerait dans la parcelle boisée face à la grotte située en amont de l’abbaye […] Ce projet pose question sur la rupture de la continuité paysagère de la vallée mais aussi sur son impact environnemental, écrit Ramur sur sa page Facebook. Outre les déboisements, la vallée est une zone refuge pour 7 espèces de batraciens et, à ce titre, constitue la plus riche station de la commune de Namur pour ces espèces."

Le promoteur répond aux critiques et explique ne pas avoir le choix. "C’est un mal pour un bien. On a un besoin de parking évident. Or, le site n’a pas été conçu pour ça à l’origine, pour la simple et bonne raison qu’il n’y avait pas de voitures à l’époque (NDLR l’abbaye date du XIIIe siècle). Il faut aussi prendre en compte le fait que tout est classé. La solution la moins dommageable est donc de faire ça en dehors, sur un terrain qui nous appartient et qui est couvert de remblais. On fera aussi en sorte qu’il soit le plus discret possible, camouflé par la verdure." Et Thibault Bouvier d’ajouter que la situation actuelle, qui oblige les visiteurs à se garer plus loin, notamment sur les emplacements de la gare de Marche-les-Dames, n’est pas tenable.

Le dossier est consultable au service urbanisme à l’hôtel de ville (rue de Fer) jusqu’au 21 novembre, du lundi au jeudi de 8h à 12 h. Plus d’infos sur www.namur.be