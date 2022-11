Namur: la Grande Sophie au festival des Égalités, "un coup de bol monstrueux"

Bâti sur le même concept que le Festival des Libertés de Bruxelles Laïque, l’esprit se veut foisonnant.

Les organisateurs ont la chance de pouvoir compter sur le Delta et le CAV&MA pour mettre en œuvre leur projet. Le premier, orienté pop culture, table sur le côté accessible tandis que le Grand Manège, reconnu pour sa grande expertise dans la musique classique, fera des propositions plus originales. Cette complémentarité parfaite permet une programmation variée, avec des animations familiales, un atelier de danse folk égalitaire, des conférences ( C’est quoi une série féministe ?), des séances de cinéma ( Madame F, Tous en scène 2) suivies de débats, mais encore des concerts. "Pendant les ateliers, les gens vont discuter, réfléchir. Ils ne viennent pas seulement assister à un spectacle. C’est très participatif et le but, à l’arrivée, c’est de créer quelque chose ensemble", expose le chargé de communication.

Samedi après-midi, un village associatif se tiendra dans le foyer du Delta, soit de 13h30 à 18h30. Dimanche, de 10h à 18h, vingt créatrices belges envahiront le Grand Manège. L’organisation invite surtout le public à déambuler et à se laisser porter !

La Grande Sophie au Delta

Auteure, compositrice et interprète française, la Grande Sophie a démarré sa carrière dans le milieu alternatif parisien. Elle a été l’une des premières artistes confirmées du festival. Sa venue intervient comme "un coup de bol monstrueux", dixit Thibault Sion. "On ne s’imaginait pas avoir quelqu’un de cette ampleur, au moment où elle sort un nouvel album studio (" La vie moderne ". C’est très emballant. Elle cadre tout à fait avec notre idée: c’est une combattante, poursuit-il. Pour les concerts, on a veillé à une programmation uniquement féminine et même si la transidentité n’est pas directement inscrite, elle est clairement induite."

Dans un tout autre style, Le Donne di Cavelli inaugurera la première journée de festival, jeudi à 20h au Grand Manège. Dès la fin de la Renaissance, les palais de Florence, puis de Venise, ont vu fleurir les talents féminins dans l’écriture poétique et musicale. La soprano Mariana Flores rendra un puissant hommage aux grandes compositrices du baroque italien. Plusieurs salles, plusieurs ambiances, un seul site pour retrouver l’intégralité du programme: www.festivaldesegalites.be.

Stéréotypée, la pop culture ?

Que ce soit dans la BD, le cinéma, les jeux-vidéo, la musique ou encore la publicité, la culture populaire se fait-elle l’écho des discriminations de genre ? Tout au long du festival, se tiendra l’exposition Fais pas ton genre ! Stéréotypée, la pop culture ?, qui tend à déconstruire les stéréotypes, au 7e Ciel du Delta. L’exposition se poursuivra jusqu’au 8 janvier, chaque jour de 11h à 18h.

On retrouvera notamment l’œuvre de la bédéiste Mathilde van Gheluwe, retraçant le parcours d’une jeune cheffe d’orchestre et d’un jeune danseur de ballet. Il y a aura aussi des capsules vidéo à visionner et divers ateliers pédagogiques.

En outre, le Grand Manège recevra dans son couloir l’œuvre Isola d’Erika Meda, à voir en continu pendant la durée du festival seulement. L’artiste explore la question du féminin comme une île, à la fois isolement et refuge. L’image se forme comme un ensemble kaléidoscopique constitué de parties assemblées, symbole à la fois de fragilité et de puissance.