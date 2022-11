L'atelier protégé de Beauraing recherche 110 collaborateurs

"Nous ouvrons trois nouvelles lignes de production destinées au conditionnement, en collaboration avec une firme de produits capillaires", explique le directeur de production, Paul Yass. Précisément, il s’agira d’engager 100 ouvriers de conditionnement, cinq contrôleurs de qualité, deux moniteurs de production et un technicien de surface. Selon l’Agence Wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ), seulement 35% des personnes porteuses d’un handicap seraient au travail actuellement. Cette nouvelle arrive donc à point nommé pour l’insertion socio-professionnelle de ces personnes.

Des postes adaptables

En ce moment, l’aile conditionnement sous-traite principalement pour trois entreprises brassicoles: la Trappistes de Rochefort, la Brasserie de la Lesse et la Brasserie du Bocq. Didier travaille à l’atelier depuis cinq ans. L’idée de rejoindre la nouvelle équipe ne le dérangerait pas. "Je bouge beaucoup donc ça ne me gêne pas d’essayer. Comme on dit, un travail c’est un travail !", dit-il tandis qu’il encaisse les bouteilles de bières.

Car dans une entreprise de travail adapté, procéder à des tournantes de postes de travail fait justement partie de cette exigence d’adaptation. "Et si certains sont plus rassurés de rester toujours au même poste, alors ils y restent. Les moniteurs ont la liste avec les handicaps physiques mais 95% des gens qui viennent, on ne sait pas ce qu’ils ont. On observe et on voit où ils sont le plus à l’aise", poursuit Paul Yass.

Le projet, qui était en négociation depuis octobre 2021, et l’arrivée de ces nouvelles lignes de production permettra, en cas de changement de client, d’être réadaptées. Le coût de l’investissement pour les nouvelles machines s’élève à 300 000€, soit 100 000€ par ligne.

Infos: Vendredi 18/11, de 9h à 18h, Route de Rochefort 201/203. Inscription obligatoire via agenda.leforem.be.