Ciney: la police supplée au manque d'éclairage public

Dans L’Avenir du 7 novembre dernier, nous faisions état du fait que l’extinction de l’éclairage public cause des préjudices à la police, en cas d’enquête sur les lieux d’un accident, la nuit. La réaction a été rapide du côté de la zone de police de Condroz-Famenne: elle vient d’acheter et elle recevra rapidement du matériel pour pouvoir travailler la nuit, en patrouilles et sur des accidents ou d’autres faits.